Каширский регоператор установил за квартал 275 новых баков для мусора

06 октября 2026, 14:41

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

275 контейнеров для сбора мусора установил Каширской региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами за третий квартал текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Увеличение числа контейнеров является частью большой программы по улучшению сферы обращения с отходами в Подмосковье.





«В число 275 новых контейнеров входят как дополнительные ёмкости, так и те, которые установили на замену вышедшим из строя. 188 контейнеров предназначены для сбора смешанных отходов, 25 — для вторсырья, а 62 бункера — для крупногабаритного мусора», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Больше всего контейнеров за третий квартал установили в округе Домодедово — 141. Второе место по этому показателю занял Ленинский городской округ, где на площадках поставили 64 новых бака для мусора. Третье место занял округ Коломна с 21 новым баком. А замыкает топ-5 округ Котельники, жители которого получили 17 новых баков», — добавили в министерстве.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«За 2024–2025 годы в регионе модернизировали 2 120 контейнерных площадок. В план на текущий год входят около тысячи объектов. Самый большой объем работ запланирован в десяти округах: Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Подольске, Одинцовском, Раменском, Мытищах, Химках, Красногоске и Люберцах. А в 2027-2028 годах модернизируем еще 2 800 контейнерных площадок», — сказал Даниленко.