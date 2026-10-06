Каширский регоператор установил за квартал 275 новых баков для мусора
275 контейнеров для сбора мусора установил Каширской региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами за третий квартал текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Увеличение числа контейнеров является частью большой программы по улучшению сферы обращения с отходами в Подмосковье.
«В число 275 новых контейнеров входят как дополнительные ёмкости, так и те, которые установили на замену вышедшим из строя. 188 контейнеров предназначены для сбора смешанных отходов, 25 — для вторсырья, а 62 бункера — для крупногабаритного мусора», — говорится в сообщении.
Каширский региональный оператор обслуживает 14 подмосковных округов: Чехов, Дзержинский, Серпухов, Домодедово, Подольск, Зарайск, Ступино, Кашира, Серебряные Пруды, Коломна, Лыткарино, Луховицы, Ленинский и Котельники.
«Больше всего контейнеров за третий квартал установили в округе Домодедово — 141. Второе место по этому показателю занял Ленинский городской округ, где на площадках поставили 64 новых бака для мусора. Третье место занял округ Коломна с 21 новым баком. А замыкает топ-5 округ Котельники, жители которого получили 17 новых баков», — добавили в министерстве.
Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил важность своевременного обновления и увеличения площадок для накапливания мусора, а также рассказал о планах по их модернизации.
«За 2024–2025 годы в регионе модернизировали 2 120 контейнерных площадок. В план на текущий год входят около тысячи объектов. Самый большой объем работ запланирован в десяти округах: Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Подольске, Одинцовском, Раменском, Мытищах, Химках, Красногоске и Люберцах. А в 2027-2028 годах модернизируем еще 2 800 контейнерных площадок», — сказал Даниленко.Он подчеркнул, что акцент при работе по модернизации площадок делается на экологичность. Например, в 2026 году 500 объектов построят из вторичных материалов, полученных на комплексах по переработке отходов. Такие конструкции отличаются долговечностью.