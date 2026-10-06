В Жуковском завершился капремонт детсада при школе №12
Капитальный ремонт дошкольного отделения школы №12 в Жуковском, расположенного на улице Макаревского, завершили. Детский сад вновь открыт для воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Здание общей площадью более двух с половиной тысяч квадратных метров обновили за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«В детском саду отремонтировали кровлю, фасад и входную группу, заменили сети водопровода и канализации, электропроводку и отопление, смонтировали новые системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, провели отделку помещений, модернизировали пищеблок, установили новую сантехнику, двери, окна, оборудование и мебель», — говорится в сообщении.На прилегающей территории обустроили игровые и спортивные площадки.