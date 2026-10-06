Подмосковные врачи спасли зрение женщине с неудачной блефаропластикой

06 октября 2026, 14:16

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Женщине, у которой перестали закрываться глаза после блефаропластики — операции по коррекции век, помогли врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора В.Н Розанова. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Опасность ситуации была связана с тем, что когда веки не смыкаются, слёзная пленка быстро испаряется. Из-за этого роговица пересыхает, на ней могут образовываться эрозии и язвы, и есть риск необратимого снижения зрения вплоть до его полной потери.





«Для восстановления функции века было принято решение провести хирургическое вмешательство. Во время операции восстановили анатомическое строение века и его способность полноценно смыкаться, что обеспечило защиту глазного яблока», — сказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Пушкинской больницы Владимир Савин.