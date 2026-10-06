Подмосковные врачи спасли зрение женщине с неудачной блефаропластикой
Женщине, у которой перестали закрываться глаза после блефаропластики — операции по коррекции век, помогли врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора В.Н Розанова. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Опасность ситуации была связана с тем, что когда веки не смыкаются, слёзная пленка быстро испаряется. Из-за этого роговица пересыхает, на ней могут образовываться эрозии и язвы, и есть риск необратимого снижения зрения вплоть до его полной потери.
«Для восстановления функции века было принято решение провести хирургическое вмешательство. Во время операции восстановили анатомическое строение века и его способность полноценно смыкаться, что обеспечило защиту глазного яблока», — сказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Пушкинской больницы Владимир Савин.Операция прошла штатно. В первый же день после снятия повязки пациентка смогла закрыть глаза. Боль и резь, на которые она жаловались, стали существенно меньше. Сейчас женщина находится под наблюдением специалистов.