На 11 региональных дорогах Подмосковья починили ограждения

06 октября 2026, 14:01

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Металлические барьерные, перильные и тросовые ограждения, а также полусферы отремонтировали и восстановили специалисты Мосавтодора на 11 региональных дорогах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Барьерные ограждения не дают машине съехать с дороги, тросовые разделяют транспортные потоки, перильные защищают от автомобилей тротуары и препятствуют выходу пешеходов на проезжую часть в неположенном месте, а полусферы не дают въехать на газон и пешеходную зону.





«В городской черте ограждения починили на проспекте Кирова в Коломне, на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, на Вертолётной улице в люберецком микрорайоне Зенино, на Советской улице в Куровском и на улицах Симферопольская и Быковская в Подольске», — говорится в сообщении.