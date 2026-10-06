На 11 региональных дорогах Подмосковья починили ограждения
Металлические барьерные, перильные и тросовые ограждения, а также полусферы отремонтировали и восстановили специалисты Мосавтодора на 11 региональных дорогах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Барьерные ограждения не дают машине съехать с дороги, тросовые разделяют транспортные потоки, перильные защищают от автомобилей тротуары и препятствуют выходу пешеходов на проезжую часть в неположенном месте, а полусферы не дают въехать на газон и пешеходную зону.
«В городской черте ограждения починили на проспекте Кирова в Коломне, на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, на Вертолётной улице в люберецком микрорайоне Зенино, на Советской улице в Куровском и на улицах Симферопольская и Быковская в Подольске», — говорится в сообщении.Кроме того, работы провели на Старом Ярославском шоссе у деревни Высоково Сергиево-Посадского округа, на Пятницком шоссе между деревнями Лыткино и Соколово округа Солнечногорск, на Дзержинском шоссе в округе Котельники, на 47-м и 70-м километрах Каширского шоссе в округе Домодедово и в Проектируемом проезде № 5539 в посёлке Развилка Ленинского округа.