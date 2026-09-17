Каширский регоператор установил за лето более 190 новых баков для мусора
192 новых бака для мусора установил на контейнерных площадках Московской области Каширский региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) за три летних месяца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В зону обслуживания Каширского регоператора входят 14 подмосковных округов: Чехов, Дзержинский, Серпухов, Домодедово, Подольск, Зарайск, Ступино, Кашира, Серебряные Пруды, Коломна, Лыткарино, Луховицы, Ленинский и Котельники.
«Из 192 новых контейнеров 157 ёмкостей предназначаются для обычных смешанных отходов, а 11 — для раздельного сбора отходов для вторичного использования. Установлены также 24 бункера для крупногабаритных отходов», — уточняется в сообщении.
Оперативный ремонт и замена оборудования контейнерных площадок является одним из ключевых направлений деятельности регоператоров. Для того, чтобы для этого всегда были ресурсы и вывоз мусора проходил без сбоев, необходимо своевременно оплачивать эту услугу.
«Сегодня каждый неплательщик в Московской области перекладывает свою долю ответственности на плечи добросовестных граждан. Плата за обращение с отходами — это обязательная мера. Неуплата ведёт к уменьшению инвестиций в инфраструктуру отрасли. Поэтому министерство регулярно разъясняет жителям порядок оплаты, даёт рассрочки и запускает акции по списанию пеней», — рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко.Нагрузка на контейнерные площадки рассчитывается, исходя из количества расположенных рядом домов. Поэтому перевозить мусор и подкладывать его к другим площадкам нельзя. Кроме того, категорически запрещается использовать баки для бытовых отходов под складирование строительного мусора или оставлять его рядом с контейнерами.
Нарушения в этой сфере в Московской области отслеживаются автоматически — с помощью искусственного интеллекта, интегрированного в систему видеонаблюдения «Безопасный регион». Штрафы выписываются по упрощённой схеме. Для физических лиц сумма взыскания составляет до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.