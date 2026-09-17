Каширский регоператор установил за лето более 190 новых баков для мусора

17 сентября 2026, 16:57

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

192 новых бака для мусора установил на контейнерных площадках Московской области Каширский региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) за три летних месяца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В зону обслуживания Каширского регоператора входят 14 подмосковных округов: Чехов, Дзержинский, Серпухов, Домодедово, Подольск, Зарайск, Ступино, Кашира, Серебряные Пруды, Коломна, Лыткарино, Луховицы, Ленинский и Котельники.





«Из 192 новых контейнеров 157 ёмкостей предназначаются для обычных смешанных отходов, а 11 — для раздельного сбора отходов для вторичного использования. Установлены также 24 бункера для крупногабаритных отходов», — уточняется в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Сегодня каждый неплательщик в Московской области перекладывает свою долю ответственности на плечи добросовестных граждан. Плата за обращение с отходами — это обязательная мера. Неуплата ведёт к уменьшению инвестиций в инфраструктуру отрасли. Поэтому министерство регулярно разъясняет жителям порядок оплаты, даёт рассрочки и запускает акции по списанию пеней», — рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко.