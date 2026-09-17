В Пушкинском округе проверили ход ремонта подъездов
56 подъездов многоквартирных домов вошли в программу ремонта «Чистый округ» в Пушкинском на текущий год. 19 подъездов уже отремонтировали, по остальным адресам работы находятся в финальной стадии. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ход ремонта в доме №5 по улице Гоголя в городе Пушкино проверил замглавы округа Евгений Лойко.
«В список работ входит обновление входной группы, окраска стен, замена светильников и почтовых ящиков, а также напольного покрытия, окон и дверей в тамбуре», — сказал Лойко.В этом году подъезды ремонтируют в Пушкине и посёлках Челюскинский и Лесные Поляны. Адресный список составили с учётом данных мониторинга министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Завершить все работы должны к середине ноября.