В Пушкинском округе проверили ход ремонта подъездов

17 сентября 2026, 16:08

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

56 подъездов многоквартирных домов вошли в программу ремонта «Чистый округ» в Пушкинском на текущий год. 19 подъездов уже отремонтировали, по остальным адресам работы находятся в финальной стадии. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Ход ремонта в доме №5 по улице Гоголя в городе Пушкино проверил замглавы округа Евгений Лойко.





«В список работ входит обновление входной группы, окраска стен, замена светильников и почтовых ящиков, а также напольного покрытия, окон и дверей в тамбуре», — сказал Лойко.