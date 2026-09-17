В Подмосковье запустили горячую линию с ИИ-консультантом по торговле спиртным
Горячую линию для консультаций предпринимателей по вопросам лицензирования розничной торговли алкоголем запустили в Московской области. Сервис полностью автоматизированный — на все вопросы отвечает специально обученный искусственный интеллект. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Телефон горячей линии: +7 (498) 550-30-80. Звонки принимаются круглосуточно.
«ИИ-консультант может рассказать, какие документы необходимы для получения лицензии, какой размер уставного капитала требуется, как рассчитать и оплатить госпошлину, как подать заявление и сколько времени оно рассматривается», — говорится в сообщении.Искусственный интеллект также подробно объяснит, как отследить статус заявления, получить доступ к ЕГАИС, переоформить лицензию и пр. Кроме того, он перечислит требования, которые предъявляются в регионе к торговой точке, где продают спиртное.