Работы по центральному отоплению в Подмосковье должны завершить к концу сентября
Представители Фонда капремонта приняли участие в рабочем совещании по реализации краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов. Оно состоялось в администрации городского округа Балашиха, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
На встрече побывали директор дирекции «Восток» по капитальному ремонту Роман Гордеев, профильные специалисты администрации, старший помощник прокурора округа, руководители управляющих компаний и подрядных организаций.
Краткосрочный план капремонта на 2026-2028 годы охватывает 646 многоквартирных домов. На этот год запланированы работы в 251 доме. Около 50% программы составляет ремонт крыш, 27% – внутридомовые инженерные системы. Помимо этого, в 17 домах заменят 73 лифта, ещё в 24 – системы газоснабжения.
Как сообщил Гордеев, уже выполнено около 24% годового плана. Это 59 многоквартирных домов. Ещё 118 МКД находятся в работе.
Особое внимание на совещании уделили сезонным работам – замене систем центрального отопления. Сейчас они идут в 10 домах. Участники совещания назвали завершение работ по центральному отоплению приоритетной задачей. Они должны быть закончены к концу сентября. Ремонт плоских крыш и фасадов планируют завершить до 15 октября.
Участники совещания в очередной раз обратили внимание на информировании жителей. На каждом ремонтируемом доме должен находиться стенд с указанием адреса, номера договора, видов работ, данных заказчика, генподрядчика, стройконтроля, уполномоченного от собственников, страховой компании и сроков.
По итогам совещания были даны поручения, в том числе управляющим компаниям – информировать жителей о ремонте стояков холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и центрального отопления. Предоставление допуска в квартиры – залог того, что работы выполнят в срок.
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