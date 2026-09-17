Работы по центральному отоплению в Подмосковье должны завершить к концу сентября

17 сентября 2026, 16:58

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Представители Фонда капремонта приняли участие в рабочем совещании по реализации краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов. Оно состоялось в администрации городского округа Балашиха, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.