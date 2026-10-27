Каширский регоператор за неделю вывез более 270 тысяч кубометров отходов

27 октября 2026, 11:08

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Работа по вывозу твёрдых коммунальных отходов и обновление мест их накопления проводится в Московской области на регулярной основе. За прошедшую неделю Каширский региональный оператор вывез 273,9 тысячи кубометров мусора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Каширский регоператор обслуживает Чехов, Дзержинский, Серпухов, Домодедово, Подольск, Зарайск, Ступино, Каширу, Серебряные Пруды, Коломну, Лыткарино, Котельники, Луховицы и Ленинский округ.



Основную часть вывезенного объёма составили обычные твёрдые коммунальные отходы — 194,7 тысячи кубометров. Ещё 45,6 тысячи кубометров пришлось на крупногабаритный мусор, а 9,3 тысячи — на отходы, собранные раздельно. Кроме того, специалисты вывезли 24,2 тысячи кубометров несанкционированных отходов, спила и смёта. Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Одновременно регоператор продолжает приводить в порядок контейнерную инфраструктуру. За неделю на площадках установили 69 новых ёмкостей. В их числе — 33 контейнера для смешанных отходов, 32 накопителя для раздельного сбора сухого вторсырья и четыре бункера, предназначенных для крупногабаритного мусора. Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Обновление контейнерного парка помогает организовать сбор разных видов отходов и поддерживать места накопления в надлежащем санитарном состоянии. Работы по модернизации инфраструктуры будут продолжаться», — отмечается в сообщении.

«Своевременная оплата необходима для устойчивой работы системы сбора и вывоза мусора. Задолженность жителей сокращает возможности для вложений в инфраструктуру. Когда часть потребителей не оплачивает услугу, финансовая нагрузка ложится на добросовестных плательщиков», — заявил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.