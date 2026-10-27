В Московской области рассказали о самых востребованных цифровых госуслугах
Услуги, которые оказались самыми востребованными на госпортале Московской области на минувшей неделе, назвали в региональном министерстве государственного управления, информационных технологий и связи.
Первое место заняло получение выписки из домовой книги. За неделю жители Подмосковья подали более 19 100 таких заявок.
«Второе по популярности место заняла запись в кружки и секции. Этой услугой воспользовались свыше 15 800 раз. А замыкают тройку лидеров запросы на выдачу и замену социальной карты жителя Московской области: их отправили более 9 100 раз», — говорится в сообщении.Кроме того, в число популярных услуг вошли «Обслуживание транспортных карт «Стрелка» (свыше 6 800 заявок) и «Присвоение адреса» (более 5 200 заявок).