В Подмосковье по программе «Приведи друга» трудоустроились более 2200 медиков

27 октября 2026, 10:17

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше тысячи врачей и около 1 200 специалистов среднего медицинского звена устроились на работу в больницы и поликлиники Московской области по программе «Приведи друга». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





По условиям программы медик может получить за трудоустройство коллеги до 128 тысяч рублей. Размер выплаты зависит от специальности, категории и стажа нового сотрудника.





«Программу «Приведи друга» запустили в 2022 году. Благодаря ей в регион пришли уже более 2 200 специалистов», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.