13 февраля 2026, 16:59

оригинал Фото: пресс-служба музея-заповедника «Бородинское поле»

22 февраля музей-заповедник «Бородинское поле» приглашает жителей и гостей Подмосковья на большие масленичные гуляния. В этом году праздник решили провести в необычном формате — с казачьим характером, народными играми, выступлениями и зрелищными состязаниями. Организаторы обещают насыщенную программу для всей семьи — от традиционных развлечений до настоящих исторических реконструкций.





Содержание Почему организаторы решили провести именно казачью Масленицу? Сколько времени уходит на подготовку такой Масленицы? Что ждёт гостей Бородино 22 февраля? Как организаторы обеспечивают безопасность на большой открытой площадке? Когда и как попасть на праздник?



Подробнее о тематической подмосковной масленице в эфире «Радио 1» рассказал директор музея «Бородинское поле» Игорь Корнеев.





Почему организаторы решили провести именно казачью Масленицу?

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Бородинское поле»

«Наши масленицы — это не просто масленицы, они всегда с какой-то изюминкой. Мы каждый год выбираем новое направление и пробуем экспериментировать», — рассказывает Игорь Корнеев.

Сколько времени уходит на подготовку такой Масленицы?

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Бородинское поле»

«Мероприятие заканчивается — и практически сразу начинается подготовка к следующему. Мы анализируем, что получилось, и начинаем мозговой штурм», — делится работой коллектива директор музея.

Что ждёт гостей Бородино 22 февраля?

«Сначала люди осторожничают, присматриваются, а потом разогреваются — и уже очередь стоит, чтобы поучаствовать», — рассказывает о своих наблюдениях Игорь Корнеев в диалоге с «Радио 1».

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Бородинское поле»

«Когда начинается штурм взрослыми — это уже настоящий драйв. Люди увлекаются, и видно, что праздник удался», — говорит директор.

Как организаторы обеспечивают безопасность на большой открытой площадке?

«Мы очень внимательно относимся к каждому событию. Безопасность людей для нас всегда на первом уровне», — подчеркнул Корнеев.

Когда и как попасть на праздник?