Казачья Масленица на Бородинском поле: игры, блины, казаки и штурм снежной крепости
22 февраля музей-заповедник «Бородинское поле» приглашает жителей и гостей Подмосковья на большие масленичные гуляния. В этом году праздник решили провести в необычном формате — с казачьим характером, народными играми, выступлениями и зрелищными состязаниями. Организаторы обещают насыщенную программу для всей семьи — от традиционных развлечений до настоящих исторических реконструкций.
Подробнее о тематической подмосковной масленице в эфире «Радио 1» рассказал директор музея «Бородинское поле» Игорь Корнеев.
Почему организаторы решили провести именно казачью Масленицу?
На Бородинском поле Масленицу отмечают каждый год и каждый раз здесь выбирают новую тему. По словам директора музея, команда старается делать праздник особенным и не повторяться.
«Наши масленицы — это не просто масленицы, они всегда с какой-то изюминкой. Мы каждый год выбираем новое направление и пробуем экспериментировать», — рассказывает Игорь Корнеев.В этом году организаторы сделали ставку на казачьи традиции. Идею поддержали казачьи коллективы и атаманы Подмосковья. В программе — выступления, песни, показательные номера и участие гостей в традиционных забавах.
Сколько времени уходит на подготовку такой Масленицы?
Подготовка к празднику начинается задолго до самой Масленицы. Команда музея анализирует прошлые мероприятия, собирает идеи и продумывает новые форматы.
«Мероприятие заканчивается — и практически сразу начинается подготовка к следующему. Мы анализируем, что получилось, и начинаем мозговой штурм», — делится работой коллектива директор музея.
По его словам, к разработке программы подключаются отдел массовых мероприятий, творческие коллективы и партнеры. В итоге рождается концепция будущего праздника — с учетом традиций и современных интересов гостей.
Что ждёт гостей Бородино 22 февраля?
Масленица на Бородинском поле — это не только блины и песни. Гостей ждут конкурсы, испытания на силу и выносливость, а также зрелищные командные игры.
«Сначала люди осторожничают, присматриваются, а потом разогреваются — и уже очередь стоит, чтобы поучаствовать», — рассказывает о своих наблюдениях Игорь Корнеев в диалоге с «Радио 1».Особое внимание уделят старинным русским забавам. Среди них — штурм снежной крепости. Сначала в игру включаются дети, а затем — взрослые участники, и именно это превращает праздник в настоящее народное событие.
«Когда начинается штурм взрослыми — это уже настоящий драйв. Люди увлекаются, и видно, что праздник удался», — говорит директор.
Как организаторы обеспечивают безопасность на большой открытой площадке?
Организаторы подчеркивают: несмотря на масштаб гуляний и большое количество гостей, безопасность остается главным условием проведения мероприятия.
«Мы очень внимательно относимся к каждому событию. Безопасность людей для нас всегда на первом уровне», — подчеркнул Корнеев.На территории будут работать службы контроля, откроют парковки, а движение транспорта частично ограничат для удобства гостей.
Когда и как попасть на праздник?
Начало гуляний — в 11:00. Торжественное открытие состоится в 12:00.
Бронировать билеты заранее не нужно — достаточно приехать всей семьей и присоединиться к празднику. Гостей ждут блины, выступления казачьих коллективов, интерактивные программы, конкурсы и множество фотозон.
Организаторы уверены: праздник станет ярким событием для жителей Подмосковья и туристов, которые хотят провести Масленицу необычно — на историческом поле, где настоящие русские традиции объединяют с живыми эмоциями и народным весельем.
Всё о подмосковной казачьей Масленице — на официальном сайте музея-заповедника «Бородинское поле».