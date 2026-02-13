Достижения.рф

Подмосковный этнопарк «Кочевник» приглашает отпраздновать Масленицу

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

С 21 по 23 февраля в Сергиево-Посадском округе проведут большие масленичные гуляния. Праздничную программу подготовил этнопарк «Кочевник», где гостей познакомят с традициями встречи весны у разных кочевых народов и проведут классические русские масленичные забавы — с играми, песнями и хороводами. Об этом сообщили в подмосковном Минкульте.



Начало мероприятий ежедневно в 11:00, вход свободный для посетителей всех возрастов.

Гостей ждёт насыщенная развлекательная программа:

  • этнографические экскурсии;
  • интерактив «Как на Руси зиму провожали»;
  • выступления артистов;
  • конные и огненные шоу.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Посетители смогут поучаствовать в народных забавах, попробовать свои силы в состязаниях на ловкость и меткость, а еще сделать своими руками соломенную весеннюю птичку. На территории будут работать фотозоны с национальными костюмами и тематическими декорациями.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Отдельное внимание уделят активному отдыху. Здесь запланировали катания на снегоходах и в традиционных санях, поездки на оленьих и собачьих упряжках, а также возможность прокатиться верхом на верблюде. Гости познакомятся с обитателями верблюжьей фермы и зоодвора, попробуют горячие блины и блюда бурятской, монгольской и кавказской кухни.

Музыкальное сопровождение обеспечит концертная программа, а завершением праздника станет традиционное сжигание чучела Масленицы.

Подробности и расписание мероприятий доступны на официальном сайте площадки.
Ирина Паршина

