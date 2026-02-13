Подмосковный этнопарк «Кочевник» приглашает отпраздновать Масленицу

13 февраля 2026, 10:33

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

С 21 по 23 февраля в Сергиево-Посадском округе проведут большие масленичные гуляния. Праздничную программу подготовил этнопарк «Кочевник», где гостей познакомят с традициями встречи весны у разных кочевых народов и проведут классические русские масленичные забавы — с играми, песнями и хороводами. Об этом сообщили в подмосковном Минкульте.





Начало мероприятий ежедневно в 11:00, вход свободный для посетителей всех возрастов.



Гостей ждёт насыщенная развлекательная программа:

этнографические экскурсии;

интерактив «Как на Руси зиму провожали»;

выступления артистов;

конные и огненные шоу.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области