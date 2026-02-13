Подмосковный этнопарк «Кочевник» приглашает отпраздновать Масленицу
С 21 по 23 февраля в Сергиево-Посадском округе проведут большие масленичные гуляния. Праздничную программу подготовил этнопарк «Кочевник», где гостей познакомят с традициями встречи весны у разных кочевых народов и проведут классические русские масленичные забавы — с играми, песнями и хороводами. Об этом сообщили в подмосковном Минкульте.
Начало мероприятий ежедневно в 11:00, вход свободный для посетителей всех возрастов.
Гостей ждёт насыщенная развлекательная программа:
- этнографические экскурсии;
- интерактив «Как на Руси зиму провожали»;
- выступления артистов;
- конные и огненные шоу.
Отдельное внимание уделят активному отдыху. Здесь запланировали катания на снегоходах и в традиционных санях, поездки на оленьих и собачьих упряжках, а также возможность прокатиться верхом на верблюде. Гости познакомятся с обитателями верблюжьей фермы и зоодвора, попробуют горячие блины и блюда бурятской, монгольской и кавказской кухни.
Музыкальное сопровождение обеспечит концертная программа, а завершением праздника станет традиционное сжигание чучела Масленицы.
Подробности и расписание мероприятий доступны на официальном сайте площадки.