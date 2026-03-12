«Каждому овощу своё время»: агроном рассказал о начале посевного сезона в Подмосковье
Агроном Туманов: универсальной даты для посева не существует
Март традиционно считается началом посевного сезона для дачников. Однако сроки посадки зависят не столько от календаря, сколько от особенностей конкретных культур.
Председатель общественной организации «Московский союз садоводов», главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов в эфире «Радио 1» отметил, что универсальной даты для посева не существует.
«Каждому овощу своё время. Есть то, что мы сажаем и в конце февраля, есть то, что в марте, в апреле и в мае. Вот в этом надо для начала разобраться», — подчеркнул специалист.
По словам эксперта, начинающим огородникам лучше выбирать неприхотливые культуры и сорта. В частности, для первых посадок подойдут скороспелые детерминантные томаты, которые дают небольшой, но гарантированный урожай.
Туманов также подчеркнул, что при выборе семян важно ориентироваться не на внешний вид плодов, а на описание сорта. Многие огородники первым делом обращают внимание на иллюстрации на упаковке семян, однако специалист советует делать акцент на сроках созревания.
«Картинки на третьем плане должны быть. Вы сразу переворачиваете и смотрите описание, потому что любой овощ, если очень упрощая, имеет ранние сорта, среднеспелые и поздние», — объяснил собеседник «Радио 1».
Отдельно эксперт предупредил дачников о популярных «чудо-советах» из интернета. По его словам, попытки применять сложные эксперименты, например, выращивать один куст томата на двух корнях, редко дают реальную пользу.
«Вот это самая главная ошибка начинающих, которые ищут какой-то волшебный способ или волшебную таблетку. Возвращение к нормальной агротехнике — это самое лучшее, что я могу посоветовать. А все сказки оставьте на потом», — дал совет Туманов.
Специалист добавил, что успех в огороде зависит прежде всего от правильного ухода и знаний о культуре. Даже в Подмосковье, не отличающимся жарким южным летом, можно получать хорошие урожаи, если подобрать подходящие сорта и соблюдать базовые правила выращивания.