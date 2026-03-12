«Каждому овощу своё время»: агроном рассказал о начале посевного сезона в Подмосковье

12 марта 2026, 14:39

Агроном Туманов: универсальной даты для посева не существует

Фото: iStock/VOLHA van Meer

Март традиционно считается началом посевного сезона для дачников. Однако сроки посадки зависят не столько от календаря, сколько от особенностей конкретных культур.





Председатель общественной организации «Московский союз садоводов», главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов в эфире «Радио 1» отметил, что универсальной даты для посева не существует.





«Каждому овощу своё время. Есть то, что мы сажаем и в конце февраля, есть то, что в марте, в апреле и в мае. Вот в этом надо для начала разобраться», — подчеркнул специалист.

«Картинки на третьем плане должны быть. Вы сразу переворачиваете и смотрите описание, потому что любой овощ, если очень упрощая, имеет ранние сорта, среднеспелые и поздние», — объяснил собеседник «Радио 1».

«Вот это самая главная ошибка начинающих, которые ищут какой-то волшебный способ или волшебную таблетку. Возвращение к нормальной агротехнике — это самое лучшее, что я могу посоветовать. А все сказки оставьте на потом», — дал совет Туманов.