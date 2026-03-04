Что посеять из цветов в марте: как заставить взойти вербену и получить цветущий дельфиниум уже в первый год
Первая декада марта — горячая пора не только для овощеводов, но и для тех, кто мечтает о красоте цветущего сада. Именно сейчас наступает оптимальное время для посева многих цветочных культур: от королевы подвесных кашпо петунии до изысканной гвоздики Шабо. Чтобы ваши клумбы и контейнеры наполнились красками уже в июне, важно не упустить момент. О том, какие цветы пора сажать в первые недели марта, читайте в материале «Радио 1».
Цветочная симфония: создаем настроение летаЕсли овощи — это забота о столе, то цветы — это питание для души. В марте сеют как однолетники, так и многолетники, чтобы они зацвели как можно раньше. Мелкие семена многих цветов не требуют заглубления, и это главное, что нужно помнить.
Петуния и Калибрахоа: королевы подвесных кашпоНачало марта — идеальное время для посева петуний, особенно ампельных форм. Чтобы получить пышное облако цветов к маю, нужно поспешить. Семена у петуний микроскопические, поэтому их сеют только по поверхности очень влажного грунта, слегка вдавливая, но не присыпая. Почва должна быть рыхлой, торфяной, с нейтральной кислотностью. Лучше всего сеять в торфяные таблетки — это исключает пикировку и риск повреждения корней. Емкости накрывают стеклом до появления всходов.
Лобелия: нежное облачкоЭту красавицу с мельчайшими семенами сеют так же, как и петунию, поверхностно. Лобелия любит легкий, воздухопроницаемый грунт без переизбытка органики. Многие садоводы допускают ошибку, засыпая семена землей, — в этом случае всходов можно не дождаться. Чтобы посев был равномерным, семена часто смешивают с сухим песком. Всходы появляются кучно, похожие на тонкие зеленые ниточки. Пикируют их пучками по несколько штук в один стакан — именно так кустики смотрятся наиболее эффектно.
Вербена: целеустремленный долгоцветВербена, посеянная в начале марта, зацветет в июне и будет радовать до заморозков. Ее семена немного крупнее любелии, но сеять их тоже нужно неглубоко. Вербене для прорастания требуется темнота, поэтому сразу после посева емкость нужно накрыть черной пленкой или плотной бумагой до появления первых всходов. Грунт подойдет стандартный питательный. Важно не переувлажнять посевы, так как вербена подвержена черной ножке.
Львиный зев (Антирринум): веселый великанКрупные сорта львиного зева для срезки лучше сеять именно в марте. Семена у него очень мелкие, но, в отличие от лобелии, их можно слегка присыпать тончайшим слоем песка или вермикулита. Почва должна быть питательной, но без свежего навоза. Семена прорастают на свету, поэтому присыпка должна быть минимальной, только для фиксации во влажной среде. Всходы появляются через 7–10 дней.
Гвоздика Шабо и Турецкая гвоздика: изысканная классикаГвоздика Шабо — культура с очень длинным периодом вегетации, её сеют в первой декаде марта, чтобы увидеть цветение в июле-августе. В отличие от многих других цветов, семена гвоздики заделывают в грунт, так как они прорастают в темноте. Глубина заделки — около 3 мм. Почва должна быть нейтральной и легкой. Для турецкой гвоздики также практикуют посев в начале месяца.
Дельфиниум многолетний: чтобы зацвел уже в первый годМноголетние дельфиниумы, посеянные на рассаду в марте (не позднее первой недели), могут зацвести уже к концу первого сезона. Семенам дельфиниума обязательно требуется стратификация. Посейте их в контейнер с легким грунтом, присыпьте землей (0,5 см), увлажните и поставьте в холодильник на 2–3 недели. После этого контейнер переносят на светлый подоконник. Без такого стресса семена могут всходить очень долго и недружно.
Лунный календарь цветовода на март 2026Благоприятные дни для посева (растущая Луна): 1, 2, 20–27, 29–31 марта. Идеально для петунии, калибрахоа, лобелии, львиного зева — культур, цветущих над землей. Энергия соков устремляется вверх, стимулируя пышное цветение.
Убывающая Луна (4–18 марта) — время для корней. Хорошо сеять многолетний дельфиниум, мальву, анютины глазки, незабудки.
Неблагоприятные дни. Категорически не рекомендуется сеять 3 марта (Полнолуние) и 19 марта (Новолуние). Растения уязвимы, семена могут не взойти. Лучше займитесь подготовкой грунта или планированием.