Кикиморы, чёртушки и амбарники: фольклорист рассказал о святочных поверьях

16 января 2026, 19:11

оригинал Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

17 и 18 января, в последние два дня Святок, согласно славянской традиции, наступают так называемые «страшные вечера». С этим периодом связано множество традиций, примет и поверий.





Об этом «Радио 1» рассказал куратор музейно-этнографического пространства «Соляной амбар» в Коломенском кремле Дмитрий Балтухин.

«В последние два дня Святок наступают так называемые «страшные вечера», закрывается окно между мирами. По славянской традиции, нечисть перед Великим водосвятием и Крещенским Сочельником становится особенно активна. 17 января отмечается День Зосимы Пчельника. По народной примете, если снега будет много, а в этом году с этим всё в порядке, значит, летом будет много мёда. Но на Зосиму очень озоровали чёртушки и другие разбойнички, поэтому мужики и бабы всячески их пугали и прогоняли», – рассказал Балтухин.

«Но от всех этих безобразников должна уберечь обережная соль. Надеюсь, что всё-таки 19 января, в Крещение Господне, они умыкнутся от нас в прорубь. Согласно поверьям, именно в крещенской проруби все шуликуны, чёртушки и кикиморы находят свой конец», – пояснил собеседник «Радио 1».

«В русской традиции у каждого места был свой покровитель, свой куратор. Дома это домовой, в лесу – леший, на реке – водяной, а в амбаре – амбарник. Это дух, который строго следит за порядком. Если хозяин нерадивый, у него по амбару валяются рваные мешки, котик не ходит, чтобы истреблять мышей, то такого хозяина амбарник мог проучить. Самое безобидное, что он мог сделать, – запереть в амбаре снаружи. Амбар – не изба, там нет окон и печки. Вот и сиди, жди, когда тебя откроют» А если всё лежит по полочкам, кот гуляет по амбару, ни одной мышки нет, то такому хорошему хозяину амбарник мог в голодный год подбросить пшенички или ещё чего-то», – заключил эксперт.