В РПЦ раскрыли, смывает ли святая вода грехи

16 января 2026, 17:59

В РПЦ заявили, что окунание в прорубь не смывает грехи

Фото: iStock/Koszubarev

Святая вода не смывает грехи. Такое заявление сделал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.





Напомним, Крещение отмечают 19 января. В воскресенье вечером верующие смогут посетить праздничные службы, а затем продолжить празднование. Кроме того, в России традиционно организовывают купели для желающих окунуться.





«Грехи смываются покаянием. Обращение к священнику за исповедью является способом покаяния», — пояснил Кипшидзе в беседе с Москвой 24.