В РПЦ раскрыли, смывает ли святая вода грехи
В РПЦ заявили, что окунание в прорубь не смывает грехи
Святая вода не смывает грехи. Такое заявление сделал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Напомним, Крещение отмечают 19 января. В воскресенье вечером верующие смогут посетить праздничные службы, а затем продолжить празднование. Кроме того, в России традиционно организовывают купели для желающих окунуться.
«Грехи смываются покаянием. Обращение к священнику за исповедью является способом покаяния», — пояснил Кипшидзе в беседе с Москвой 24.
По его словам, нельзя просто прыгнуть в прорубь и считать себя чистым от грехов. Тем не менее, формой покаяния можно считать покаяние в грехах и произношение молитвы в момент входа в купель, заключил Кипшидзе.
Ранее врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сеньчуков) заявил, что в проруби нельзя купаться больным и пьяным. По его словам, человек, который ненадолго погрузился в ледяную воду, не замерзнет, если потом быстро согреется горячим чаем. Тем не менее этого категорически не стоит делать тем, кто страдает от проблем со здоровьем или находится в нетрезвом состоянии.