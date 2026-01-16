Кладовки на 100 лет: в Серпухове заключили рекордный договор аренды

16 января 2026, 11:53

оригинал Фото: iStock/DragonImages

В Серпухове собственник коммерческого помещения зарегистрировал договор аренды на 100 лет с оператором кладовок для самостоятельного хранения вещей. Такой срок для рынка self-storage — редкость не только для Подмосковья, но и для России в целом.





Инвестор и владелец помещения Руслан Авдеев в диалоге с «Радио 1» рассказал, что к решению подошли осознанно. По его словам, рынок кладовок стабилен и будет востребован десятилетиями.

«Пока люди живут в городе, они будут хранить свои вещи», — отметил эксперт.

«Раньше на балконах вещи складировали, а теперь делают красивые зоны для жизни», — объяснил Авдеев.

«Они не снимают целый гараж, а берут небольшую площадь за небольшие деньги», — рассказал инвестор в эфире «Радио 1».

Фото: iStock/urfinguss

80% получает владелец помещения,

20% — управляющая компания.

«Вне зависимости от того, буду я собственником или нет, договор продолжит существовать», — подчеркнул эксперт.