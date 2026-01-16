Кладовки на 100 лет: в Серпухове заключили рекордный договор аренды
В Серпухове собственник коммерческого помещения зарегистрировал договор аренды на 100 лет с оператором кладовок для самостоятельного хранения вещей. Такой срок для рынка self-storage — редкость не только для Подмосковья, но и для России в целом.
Инвестор и владелец помещения Руслан Авдеев в диалоге с «Радио 1» рассказал, что к решению подошли осознанно. По его словам, рынок кладовок стабилен и будет востребован десятилетиями.
«Пока люди живут в городе, они будут хранить свои вещи», — отметил эксперт.Спрос на небольшие склады растёт. Эксперты связывают это с подорожанием ипотеки и популярностью малогабаритных квартир. Люди всё чаще освобождают балконы и используют их как место для отдыха или работы.
«Раньше на балконах вещи складировали, а теперь делают красивые зоны для жизни», — объяснил Авдеев.Кладовками активно пользуется и малый бизнес. Продавцы с маркетплейсов арендуют небольшие площади под товар — это дешевле и удобнее, чем снимать целый склад или гараж.
«Они не снимают целый гараж, а берут небольшую площадь за небольшие деньги», — рассказал инвестор в эфире «Радио 1».По условиям договора собственник и оператор делят прибыль:
- 80% получает владелец помещения,
- 20% — управляющая компания.
«Вне зависимости от того, буду я собственником или нет, договор продолжит существовать», — подчеркнул эксперт.Инвестор не собирается останавливаться на одном объекте. Сейчас у него уже есть второй проект в Воскресенске, который находится на этапе строительства. Он буквально находится на старте развития этого рынка в России.