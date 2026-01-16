Губернатор Воробьёв отметил важность сертификатов для расселения аварийных домов
Сертификаты на приобретения нового жилья стали значительным подспорьем для расселения аварийных домов в Московской области. Это отметил губернатор региона Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 1».
Он подчеркнул, что сертификаты помогли значительно ускорить переселение жильцов.
«Минувший год показал, что это самый удобный способ, потому что ты не ждёшь два-три года, когда построят новый дом, а уже сегодня получаешь сертификат и сам выбираешь место и квартиру, в которой хочешь жить. Мы использовали эту практику в 2025 году. Очень надеемся, у нас получится порадовать жителей и предусмотреть возможности в 2026 году», — сказал Андрей Воробьёв.Он также добавил, что в регионе ведётся активное возведение новостроек для переселенцев.