Нарколог Холдин предупредил о смертельно опасной крещенской традиции
Людям, погружающимся в купель на Крещение, нередко советуют выпить алкоголь «для согрева». Но в реальности совмещение ледяной воды и спиртных напитков смертельно опасно. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
Тепло, которое ощущает человек после приёма алкоголя, иллюзорно и в реальности грозит переохлаждением.
«Спиртные напитки не согревают организм, они только вызывают расширение поверхностных кровеносных сосудов, благодаря чему усиливается приток крови к коже. Это создает кратковременное ощущение тепла, но вскоре оно сменяется сильным чувством холода», — сказал Виталий Холдин.Опасность состоит также в том, что минусовые температуры в несколько раз усиливают воздействие алкоголя, делая его значительно токсичнее.
«При этом восприятие степени опьянения на холоде притупляется, из-за чего человек может существенно выпить больше, чем в тепле», — отметил эксперт.Он добавил, что самым полезным согревающим напитком для крещенских купаний является горячий чай с мёдом.