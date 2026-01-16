Нарколог Холдин предупредил о смертельно опасной крещенской традиции

16 января 2026, 11:23

оригинал Фото: istockphoto.com/Dina Damotseva

Людям, погружающимся в купель на Крещение, нередко советуют выпить алкоголь «для согрева». Но в реальности совмещение ледяной воды и спиртных напитков смертельно опасно. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.





Тепло, которое ощущает человек после приёма алкоголя, иллюзорно и в реальности грозит переохлаждением.





«Спиртные напитки не согревают организм, они только вызывают расширение поверхностных кровеносных сосудов, благодаря чему усиливается приток крови к коже. Это создает кратковременное ощущение тепла, но вскоре оно сменяется сильным чувством холода», — сказал Виталий Холдин.

«При этом восприятие степени опьянения на холоде притупляется, из-за чего человек может существенно выпить больше, чем в тепле», — отметил эксперт.