Нарколог Холдин предупредил о смертельно опасной крещенской традиции

Людям, погружающимся в купель на Крещение, нередко советуют выпить алкоголь «для согрева». Но в реальности совмещение ледяной воды и спиртных напитков смертельно опасно. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.



Тепло, которое ощущает человек после приёма алкоголя, иллюзорно и в реальности грозит переохлаждением.

«Спиртные напитки не согревают организм, они только вызывают расширение поверхностных кровеносных сосудов, благодаря чему усиливается приток крови к коже. Это создает кратковременное ощущение тепла, но вскоре оно сменяется сильным чувством холода», — сказал Виталий Холдин.
Опасность состоит также в том, что минусовые температуры в несколько раз усиливают воздействие алкоголя, делая его значительно токсичнее.

«При этом восприятие степени опьянения на холоде притупляется, из-за чего человек может существенно выпить больше, чем в тепле», — отметил эксперт.
Он добавил, что самым полезным согревающим напитком для крещенских купаний является горячий чай с мёдом.
