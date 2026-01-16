Когда педагог — это настоящий пример: в России стартовал конкурс «Мастер года»

16 января 2026, 16:26

В России начали отборочный этап Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года». Его проводят Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский профсоюз образования.





Конкурс проходит в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». «Мастер года» давно вышел за пределы обычного профессионального соревнования. Он стал важной площадкой для развития всей системы СПО.



Подробнее об этом рассказала Директор подмосковного филиала Института развития профессионального образования Надежда Ладилова в диалоге с «Радио 1».

«Без преувеличения можно сказать, что конкурс «Мастер года» имеет стратегическое значение для всей системы нашего среднего профессионального образования и является частью большой системной работы, которая ведется Министерством просвещения России в системе СПО», — подчеркнула эксперт.

«Конкурсанты демонстрируют свои практики, подходы к подготовке кадров. Эти практики актуализируются, представляются всем регионам, всем педагогам, которые следят внимательно за этим конкурсом», — отметила директор подмосковного филиала ИРПО.

«Мы понимаем, что это не сама цель, потому что те преподаватели, которых мы выявляем, во-первых, их выявление способствует популяризации педагогической профессии», — рассказала Надежда Ладилова в эфире «Радио 1».

проектная деятельность;

цифровые тренажеры;

симуляторы;

тесная связь обучения с реальным производством.

«Прежде всего я хочу пожелать всем педагогам профессиональной смелости, уверенности в своих силах. Не бояться делиться своим уникальным профессиональным опытом и использовать этот конкурс как своеобразный трамплин для своего профессионального развития и роста», — делится спикер.