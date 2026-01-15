В Подмосковье в этом году выдадут около 200 сертификатов на соципотеку

15 января 2026, 14:16

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Очередной приём заявок на социальную ипотеку открылся в Московской области в четверг, 15 января. Всего в текущем году планируется выдать почти 200 сертификатов на получение жилплощади по этой программе, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Право на соципотеку имеют педагоги, медики, тренеры, уникальные специалисты оборонно-промышленного комплекса и молодые учёные. В рамках программы покупатель жилья платит только процент по кредиту, а основная сумма займа перечисляется из бюджета региона в течение десяти лет.





«Социальная ипотека действует в Подмосковье с 2016 года. Мы видим, что она востребована: новоселье справили уже более трёх с половиной тысяч семей. В 2026 году планируем вручить еще 219 сертификатов на соципотеку: их получат 81 медработник, 73 педагога, 60 молодых ученых и уникальных специалистов ОПК, а также пять тренеров», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.