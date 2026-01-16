Путь в профессию: как чемпионат «Профессионалы» открывает карьерные возможности для молодежи?
В регионах России стартовали отборочные соревнования Всероссийского движения по профессиональному мастерству «Профессионалы». Именно они — начало чемпионатного цикла 2026 года. Сначала испытания проходят в колледжах, затем — региональные этапы по ключевым компетенциям, включая чемпионат высоких технологий.
Начальник Дирекции развития профессионального мастерства Института развития профессионального образования Ксения Калугина в диалоге с «Радио 1» рассказала, что движение активно развивают и готовят к обновлению.
«У нас совсем недавно утвердился целый комплекс новых документов, один из которых — концепция развития чемпионатного движения «Профессионалы» до 2030 года», — отметила эксперт.Участниками чемпионата могут стать студенты среднего профессионального образования и школьники от 14 лет.
«Участие принимают либо студенты, которые чувствуют в себе свой профессионализм, свое мастерство и готовы его продемонстрировать работодателям, либо школьники, которые выбрали свой профессиональный трек», — пояснила Ксения Калугина в эфире «Радио 1».Несмотря на волнение и стресс, специальной «экстраподготовки» для участия не требуется.
«Тот уровень профессиональных навыков, который дает система среднего профессионального образования, он достаточен для участия в чемпионате, по крайней мере на региональном этапе точно», — подчеркнула спикер.Ключевая особенность движения — тесная связь с реальной экономикой. В каждом соревновании участвуют работодатели. Они оценивают инициативы конкурсантов, предлагают стажировки и вакансии. На площадке происходит реальная встреча будущего начальника и его потенциальных сотрудников.
Наиболее востребованными компетенциями в прошлом году стали поварское дело, сварочные работы, токарные станки с ЧПУ, ремонт легковых автомобилей и швейное дело. Отдельное направление — чемпионат высоких технологий.
«Это бюро новых профессий. Это место, где появляются новые направления подготовки, которых еще нет на рынке», — объяснила Ксения Калугина.По итогам 2025 года участникам чемпионата было предложено более 20 000 стажировок. По мнению эксперта, движение дает молодежи возможность быстрее войти в профессию и сразу приносить пользу стране.