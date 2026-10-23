Коммунальщики Каширы получили мобильный комплекс для переработки крупного мусора
Мобильный дробильно-сортировочный комплекс передали коммунальному хозяйству городского округа Кашира. Это первая закупка оборудования такого типа для муниципальных служб Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Машина позволит перерабатывать крупногабаритные, строительные и растительные отходы непосредственно на месте, где они образуются.
«Раньше для вывоза веток, бетонных конструкций и кирпичного боя Кашире приходилось обращаться к сторонним подрядчикам либо ждать, пока отходы заберёт региональный оператор. С появлением собственного комплекса коммунальщики смогут организовать работы самостоятельно. Это должно упростить обращение с негабаритным мусором и сократить ожидание его вывоза», — говорится в сообщении.
Установка рассчитана на разные виды материала и не нуждается в постоянном размещении на специальной площадке: её можно доставить к месту проведения работ. Там отходы измельчают, а получившийся материал разделяют. Мобильность и высокая производительность особенно важны при уборке территорий, где за короткое время накапливаются ветви, строительные обломки или другие крупные отходы.
Одна из особенностей оборудования — встроенный магнитный сепаратор. При дроблении бетонных элементов он автоматически извлекает металлическую арматуру из каменной крошки. Это позволяет разделять составляющие строительного мусора уже в процессе переработки и не выполнять такую операцию отдельно.
Обновление техники в Кашире проходит на фоне развития коммунального автопарка всего региона.
«Сейчас на балансе муниципальных бюджетных учреждений Подмосковья находятся свыше трёх тысяч единиц техники. За последние три года закупили 1 264 машины, а доля обновлённого парка достигла 44%», — сказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.
По данным министра, обеспеченность территорий специализированной техникой в настоящее время составляет 79%. Для дальнейшего повышения этого показателя планируется передать муниципальным учреждениям ещё 222 машины в рамках федеральной программы льготного лизинга. В поставку войдут 99 тракторов, 45 вакуумных пылесосов, 59 экскаваторов-погрузчиков и 19 автогрейдеров.