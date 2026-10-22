На подмосковных очистных сооружениях в сентябре утилизировали 2000 кубометров ила

22 октября 2026, 21:53

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Мособлводоканал по итогам сентября утилизировал на очистных сооружениях Подмосковья более 2000 кубометров ила. Об этом сообщили в пресс-службе Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Как отметили в ведомстве, еженедельный вывоз отработанного осадка с очистных сооружений, находящихся на обслуживании Мособлводоканала, – обязательный этап технологического цикла.

«Активный ил представляет собой сложную экосистему, состоящую из бактерий, грибков и простейших организмов. В аэротенках – специальных бассейнах для очистки – эти микроорганизмы перерабатывают органические примеси, превращая их в безопасные соединения, воду и углекислый газ. В ходе этого процесса биомасса растёт, формируя избыточный иловой осадок. Чтобы очистные системы не вышли из строя, излишек необходимо постоянно изымать», – рассказали в министерстве.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО