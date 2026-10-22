На подмосковных очистных сооружениях в сентябре утилизировали 2000 кубометров ила
Мособлводоканал по итогам сентября утилизировал на очистных сооружениях Подмосковья более 2000 кубометров ила. Об этом сообщили в пресс-службе Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Как отметили в ведомстве, еженедельный вывоз отработанного осадка с очистных сооружений, находящихся на обслуживании Мособлводоканала, – обязательный этап технологического цикла.
«Активный ил представляет собой сложную экосистему, состоящую из бактерий, грибков и простейших организмов. В аэротенках – специальных бассейнах для очистки – эти микроорганизмы перерабатывают органические примеси, превращая их в безопасные соединения, воду и углекислый газ. В ходе этого процесса биомасса растёт, формируя избыточный иловой осадок. Чтобы очистные системы не вышли из строя, излишек необходимо постоянно изымать», – рассказали в министерстве.
Перед тем, как покинуть территорию очистных сооружений, извлечённый осадок проходит многоступенчатую подготовку. Первичный осадок направляют в аэробные стабилизаторы. Там оставшиеся органические компоненты подвергаются окончательному распаду. Для ускорения процесса в смесь вводят реагент, связывающий мельчайшие частицы в крупные хлопья. Это позволяет им быстрее оседать на дно.
На следующем этапе твёрдая фаза механически отделяется от избыточной влаги. Уплотнённый материал поступает на специализированные площадки под открытым небом – иловые карты. Там осадок досушивается, проходит окончательную стабилизацию и после этого отправляется на утилизацию.
Ранее сообщалось, что в рабочем посёлке Обухово Богородского городского округа построят новые очистные сооружения. Строительства объекта проходит в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».
Проект предусматривает создание очистных сооружений производительностью 5000 кубометров в сутки. Объект позволит обеспечить качественными коммунальными услугами более 12 000 жителей муниципалитета.