Заключительный кинопоказ проекта «СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ!» собрал порядка 400 зрителей
Финальный кинопоказ проекта «СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ!» в Балашихе посетили около 400 студентов, волонтёров и активистов молодёжных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодежной политики Московской области.
Ребята увидели фильм «По доброй воле» режиссёра Артёма Сомова.
«Уже пять лет мы показываем молодёжи настоящее кино. В этом году гостями на каждом кинопоказе становились члены Ассоциации ветеранов СВО Московской области. Они вместе с молодёжью смотрели фильмы, делились впечатлениями, эмоциями, воспоминаниями о своей службе. Всего показали пять фильмов о героизме, силе и доблести», – рассказала руководитель МИМП Подмосковья Екатерина Швелидзе.
В центре сюжета картины – командир добровольческой бригады «Святой Георгий» Эдуард Шарафиев с позывным «Депутат». Он воспитывался в интернате, был беспризорником и хулиганом, но смог получить образование, создать семью и стать депутатом Госсовета Татарстана. В 2022 году оставил работу для помощи фронту, а затем стал участвовать в боевых действиях и возглавил бригаду.
«Мы снимали этот фильм на протяжении двух недель. Жили вместе с бойцами в пунктах временного размещения, спали с ними в подвалах, ели с ними одно и то же. Одной из моих задач было показать, из чего состоит их реальная работа, как они живут, о чём думают и мечтают. Мне кажется, у меня это получилось», – подчеркнул в своём видеообращении режиссёр Артём Сомов.
После просмотра молодёжь пообщалась с ветеранами боевых действий, участниками СВО гвардии лейтенантом Данилой Поповым и лейтенантом Рубеном Налбандяном. Темами стали боевой опыт и важность волонтёрской помощи военным.
Зрители также посетили выставку «Защита суверенитета Российского государства. История и современность». На ней представлены архивные документы, фото и материалы, посвящённые истории защиты независимости страны.