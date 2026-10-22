Компания «Русский робот» запустила производство в индустриальном парке «Титан»

22 октября 2026, 20:08

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Мощности компании «Русский робот» после запуска производства в индустриальном парке «Титан» в Ленинском городском округе вырастут до 7000 учебных роботов в год. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Она выступила на форуме «Технологичный бизнес как драйвер развития экономики», который прошёл в Подмосковье.

«В новый индустриальный парк «Титан» мы уже привлекли семь компаний, которые разрабатывают и производят робототехнику. Среди них – компания «Русский робот». Она выпускает промышленных роботов и учебных роботов для образовательных учреждений. За счёт новой производственной площадки компания увеличит мощности по выпуску учебных моделей до 7000 единиц в год», – пояснила Зиновьева.