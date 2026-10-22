Компания «Русский робот» запустила производство в индустриальном парке «Титан»
Мощности компании «Русский робот» после запуска производства в индустриальном парке «Титан» в Ленинском городском округе вырастут до 7000 учебных роботов в год. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она выступила на форуме «Технологичный бизнес как драйвер развития экономики», который прошёл в Подмосковье.
«В новый индустриальный парк «Титан» мы уже привлекли семь компаний, которые разрабатывают и производят робототехнику. Среди них – компания «Русский робот». Она выпускает промышленных роботов и учебных роботов для образовательных учреждений. За счёт новой производственной площадки компания увеличит мощности по выпуску учебных моделей до 7000 единиц в год», – пояснила Зиновьева.Серийную модель своего учебного робота компания представила на выставке технологических достижений в рамках форума. Модель запустили в серийное производство в этом году.
Учебные роботы «Русский робот» полностью копируют промышленные машины, которые производят на предприятии. В них те же элементы и то же программное обеспечение. На моделях можно изучать принципы робототехники, возможности машин, тренироваться в написании программ. Обучение на моделях можно начинать уже в пятых – шестых классах.