26 ноября 2026, 15:02

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Свыше 500 обращений, связанных с состоянием крыш и водостоков многоквартирных домов, направили жители Московской области в Единую диспетчерскую службу с начала ноября. По поступившим заявкам коммунальные службы провели необходимые работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В числе выполненных работ — локальный ремонт кровель, замена повреждённых элементов водоотведения и очистка желобов. Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Больше всего обращений отработали в округе Шатура: там выполнили 46 ремонтов. В Люберцах провели около 40 работ, в Пушкинском — примерно 30. Своевременное устранение неисправностей помогает поддерживать кровельные системы в рабочем состоянии и снижать риск аварийных ситуаций», — отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Осмотр разных частей дома помогает своевременно выявлять недочёты и направлять информацию ответственным организациям», — сказал Даниленко.