Коммунальщики Подмосковья отработали за месяц более 500 заявок по ремонту крыш
Свыше 500 обращений, связанных с состоянием крыш и водостоков многоквартирных домов, направили жители Московской области в Единую диспетчерскую службу с начала ноября. По поступившим заявкам коммунальные службы провели необходимые работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В числе выполненных работ — локальный ремонт кровель, замена повреждённых элементов водоотведения и очистка желобов.
«Больше всего обращений отработали в округе Шатура: там выполнили 46 ремонтов. В Люберцах провели около 40 работ, в Пушкинском — примерно 30. Своевременное устранение неисправностей помогает поддерживать кровельные системы в рабочем состоянии и снижать риск аварийных ситуаций», — отмечается в сообщении.Специалисты управляющих организаций восстанавливали отдельные изношенные участки рулонного покрытия, устанавливали новые водоприёмные воронки и меняли повреждённые фрагменты водосточных труб. Рабочие также удаляли мусор из желобов, чтобы обеспечить отвод воды. Качество содержания многоквартирных домов контролируют инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Они регулярно осматривают подъезды, чердаки, подвалы, крыши и фасады. Если специалисты обнаруживают нарушения, информацию вносят в региональную Единую диспетчерскую службу и передают управляющей организации для устранения.
На выполнение работ отводится от одних суток до семи дней — срок зависит от выявленной проблемы. После завершения ремонта сведения о результатах также фиксируют в общей системе. Такой порядок позволяет отслеживать не только поступившие обращения, но и исполнение заявок управляющими компаниями.
Важность регулярных проверок отметил глава министерства Игорь Даниленко.
«Осмотр разных частей дома помогает своевременно выявлять недочёты и направлять информацию ответственным организациям», — сказал Даниленко.Если жильцы заметили повреждение кровли или неисправность водостока, они могут сообщить об этом в свою управляющую компанию либо оставить заявку в Единой диспетчерской службе. При бездействии УК следует обратиться в территориальный отдел профильного министерства. Чем раньше поступит сообщение, тем быстрее специалисты смогут оценить ситуацию и принять меры.