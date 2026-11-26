В Люберцах после расчистки дорог убирают снег на общественных пространствах
Видео: ГАУ АИС «Подмосковье» / Наталья Лымарь
В Люберцах на дорогах, во дворах и на общественных пространствах в дневном режиме продолжается уборка снега. Всю ночь шла расчистка дорог, днём специалисты приступили к уборке тротуаров.
Чтобы не мешать автомобилистам, коммунальные службы в дневное время делают акцент на уборку дворов, общественных пространств и проездов. Для этого используют трактора со щёточным оборудованием и погрузчики, оборудованные отвалами.
Водитель спецтехники Объединённого комбината благоустройства и ЖКХ Денис Захватов рассказал, что работает с трёх часов ночи. Он почистил на тракторе подходы к железнодорожной станции Люберцы, а также улицы Власова и Кирова, территорию мемориала и центральную площадь округа на улице Звуковой. Далее он отправился к третьему Почтовому отделением.
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