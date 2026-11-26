26 ноября 2026, 14:17

Видео: ГАУ АИС «Подмосковье» / Наталья Лымарь

В Люберцах на дорогах, во дворах и на общественных пространствах в дневном режиме продолжается уборка снега. Всю ночь шла расчистка дорог, днём специалисты приступили к уборке тротуаров.