Ремонт моста через реку Речма на трассе М-2 «Крым» завершили досрочно
Плановый ремонт моста на 92-м километре Симферопольского шоссе в городском округе Серпухов закончился с опережением графика. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ФКУ Упрдор «Россия».
Во время ремонта сооружения, построенного в 1981, восстановили повреждённые участки несущих элементов, заменили опорные части и деформационные швы, устроили гидроизоляцию, обновили выравнивающий слой и асфальтобетонное покрытие проезжей части. Кроме того, отремонтировали перила и барьерное ограждение, систему водоотвода.
На время работ движение в сторону Москвы и области запустили по левой части сооружения, отремонтированной в прошлом году.
«Сейчас все ограничения сняты, транспортные потоки разделены по двум мостам в прямом и обратном направлении. Обеспечены максимальная пропускная способность, безопасность и комфорт на участке федеральной трассы в составе транспортного коридора, связывающего столицу с южными регионами. Ежедневно здесь проезжает более 100 тыс. автомобилей», – рассказали в министерстве.ФКУ Упрдор «Россия» планировало завершить работы в конце 2027 года, однако подрядчик выполнил ремонт на год раньше срока, установленного госконтрактом.