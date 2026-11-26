26 ноября 2026, 14:50

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Плановый ремонт моста на 92-м километре Симферопольского шоссе в городском округе Серпухов закончился с опережением графика. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ФКУ Упрдор «Россия».





Во время ремонта сооружения, построенного в 1981, восстановили повреждённые участки несущих элементов, заменили опорные части и деформационные швы, устроили гидроизоляцию, обновили выравнивающий слой и асфальтобетонное покрытие проезжей части. Кроме того, отремонтировали перила и барьерное ограждение, систему водоотвода.



Фото: пресс-служба Минтранса МО

На время работ движение в сторону Москвы и области запустили по левой части сооружения, отремонтированной в прошлом году.

«Сейчас все ограничения сняты, транспортные потоки разделены по двум мостам в прямом и обратном направлении. Обеспечены максимальная пропускная способность, безопасность и комфорт на участке федеральной трассы в составе транспортного коридора, связывающего столицу с южными регионами. Ежедневно здесь проезжает более 100 тыс. автомобилей», – рассказали в министерстве.