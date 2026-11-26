26 ноября 2026, 13:54

оригинал Фото: медиасток.рф

Правило, согласно которому предприниматели могут устанавливать ёмкости для сбора вторсырья на муниципальной земле Московской области без аукционов и конкурсов, распространили и на региональные объекты. Соответствующий закон приняла Мособлдума на заседании 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служа регионального парламента.





В настоящее время в Подмосковье насчитываются почти 700 фандоматов и свыше четырёх тысяч баков для текстиля. Из них более трёх тысяч объектов размещены на муниципальной земле.





«Проведённый мониторинг показал, что инфраструктуры для раздельного сбора вторичных ресурсов не хватает. Теперь, благодаря принятому закону, у бизнеса появилась возможность ставить баки для текстиля и стекла без лишних процедур ещё и на областной земле», — сказал председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.