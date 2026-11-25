25 ноября 2026, 13:04

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Снегопад, вызванный балканским циклоном Wilka, продолжается в Московской области. Во вторник, 24 ноября, в регионе выпало около 14 сантиметров осадков. Сегодня снег также ожидается: по прогнозам, высота сугробов может увеличиться ещё примерно на 11 сантиметров. Коммунальные службы региона работают в усиленном режиме, чтобы расчистить дворы, тротуары и дороги. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Механизированную уборку начали рано утром: первые машины вышли на маршруты в 4:00. Сейчас в расчистке задействованы более трёх тысяч единиц техники. Специалисты проводят сплошное прометание проезжей части и пешеходных зон, а также обрабатывают дороги и тротуары противогололёдными материалами.





«Работы продолжаются по мере выпадения снега, чтобы уменьшить риск образования наледи и обеспечить безопасное передвижение», — отметили в министерстве.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области