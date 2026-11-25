Коммунальщики Подмосковья усилили уборку территорий из-за снегопада
Снегопад, вызванный балканским циклоном Wilka, продолжается в Московской области. Во вторник, 24 ноября, в регионе выпало около 14 сантиметров осадков. Сегодня снег также ожидается: по прогнозам, высота сугробов может увеличиться ещё примерно на 11 сантиметров. Коммунальные службы региона работают в усиленном режиме, чтобы расчистить дворы, тротуары и дороги. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Механизированную уборку начали рано утром: первые машины вышли на маршруты в 4:00. Сейчас в расчистке задействованы более трёх тысяч единиц техники. Специалисты проводят сплошное прометание проезжей части и пешеходных зон, а также обрабатывают дороги и тротуары противогололёдными материалами.
«Работы продолжаются по мере выпадения снега, чтобы уменьшить риск образования наледи и обеспечить безопасное передвижение», — отметили в министерстве.С 6:00 к уборке дворовых территорий приступили около восьми тысяч дворников. Они расчищают входы в подъезды, пешеходные дорожки и подходы к зданиям. Особое внимание уделяется участкам, которыми ежедневно пользуется большое число людей: остановкам общественного транспорта, социальным объектам, а также дорогам с интенсивным движением и автобусным маршрутам. В первую очередь коммунальщики освобождают от снега подходы к входным группам домов и остановкам. Параллельно техника проходит по дворовым проездам и муниципальным дорогам. Очерёдность работ определяется с учётом важности маршрутов и доступности объектов. После первичной расчистки территории обрабатывают противогололёдными средствами. За ходом уборки следит Центр содержания территорий. Мониторинг проводится каждый час с помощью камер системы «Безопасный регион». Это позволяет оценивать обстановку в муниципалитетах и контролировать, как службы справляются с расчисткой улиц и дворов во время продолжающегося снегопада.
Жителей просят не оставлять автомобили на проезжей части во дворах. Припаркованные машины затрудняют движение снегоуборочной техники и мешают полноценно очистить проезды. Пока осадки продолжаются, уборка будет идти на всей территории региона.