25 ноября 2026, 10:52

оригинал Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Ольга Антонова

На Бронницы в ночь на среду обрушился сильный снегопад. Чтобы к утру на дорогах города не образовались пробки, сотрудники ООО «Бронницкий ДорСервис» начали уборку в четыре часа – минимальный трафик позволяет работать быстрее и безопаснее.





В ночную смену заступила одна бригада: три дорожные машины, два трактора и погрузчик. Техника прошла по главным городским артериям – улицам Советской, Пущина и Москворецкой, Каширскому переулку, микрорайону Марьинский, по участку Старорязанского шоссе до деревни Чулково. Параллельно дорожники обрабатывали полотно противогололёдными материалами, чтобы не допустить утреннего гололёда.

«Такой график не мешает движению и обеспечивает высокую производительность. Главная цель – к началу дня пустить автобусы и дать людям возможность вовремя добраться до работы», – сказал мастер дорожных работ Павел Пилюшенко.