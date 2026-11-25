В Бронницах к утру очистили от снега главные городские артерии
На Бронницы в ночь на среду обрушился сильный снегопад. Чтобы к утру на дорогах города не образовались пробки, сотрудники ООО «Бронницкий ДорСервис» начали уборку в четыре часа – минимальный трафик позволяет работать быстрее и безопаснее.
В ночную смену заступила одна бригада: три дорожные машины, два трактора и погрузчик. Техника прошла по главным городским артериям – улицам Советской, Пущина и Москворецкой, Каширскому переулку, микрорайону Марьинский, по участку Старорязанского шоссе до деревни Чулково. Параллельно дорожники обрабатывали полотно противогололёдными материалами, чтобы не допустить утреннего гололёда.
«Такой график не мешает движению и обеспечивает высокую производительность. Главная цель – к началу дня пустить автобусы и дать людям возможность вовремя добраться до работы», – сказал мастер дорожных работ Павел Пилюшенко.С шести часов утра к уборке подключились другие городские службы. В первую очередь расчищают подъезды к больнице, детсадам и школам, остановки общественного транспорта, дворы и парковки многоквартирных домов, площади и парки.
Как рассказали в «Бронницком ДорСервисе», технику и пескосоляную смесь заготовили заранее. Служба тесно взаимодействует с Госавтоинспекцией, которая оперативно информирует о ситуации на дорогах.