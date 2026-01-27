Компенсация с учётом новой цены и износа: что изменится для покупателей с 1 февраля?
Юрист Фролов: закон теперь позволяет заявлять о дополнительных убытках
С 1 февраля в России начинают действовать новые правила возврата некачественной техники. Они касаются смартфонов, ноутбуков, бытовой техники, автомобилей и других технически сложных товаров. Главное нововведение — покупатель сможет просить компенсацию с учетом роста цен, а не только ту сумму, которую заплатил несколько лет назад. Разберем, как это работает на практике и что важно знать, чтобы защитить свои права — в материале «Радио 1».
Ведущий юрист Общества защиты прав потребителей Олег Фролов рассказал подробнее о нововведениях в эфире «Радио 1».
В чем суть изменений?Раньше покупатель, возвращая некачественную технику, чаще всего получал назад только сумму из чека. Но за это время цена на товар могла вырасти из-за инфляции или обновления моделей — и купить аналогичный товар уже было невозможно. Теперь ситуация меняется.
«Если вы купили ноутбук за 60 000 рублей, а сейчас такой же стоит 80 000, вы можете потребовать компенсацию разницы. Это дополнительные убытки, и закон теперь позволяет о них заявлять», — отмечает юрист.То есть цель закона — не просто вернуть деньги, а поставить покупателя в равные условия, чтобы он реально мог приобрести сопоставимую технику.
Как будут учитывать износ и срок использования?При расчете компенсации теперь официально учитывают износ товара. Если техникой пользовались, часть суммы могут вычесть.
«Если товар был в эксплуатации два года, суд учтет износ. Из разницы в цене могут вычесть 5–10% — раньше такого механизма не было», — рассказывает Олег Фролов в диалоге с «Радио 1».
Это правило особенно актуально для автомобилей, смартфонов и другой техники, которая быстро обновляется и дорожает.
Почему новые правила действительно выгоднее для продавцов, чем кажется?На первый взгляд кажется, что изменения работают только в пользу покупателей. Но на деле закон стал жестче и к недобросовестным потребителям.
«Раньше часто создавали ситуации, когда потребитель затягивал процесс, чтобы увеличить неустойку. Теперь, если суд увидит, что человек сам провоцировал конфликт, во взыскании штрафа могут отказать», — поясняет специалист.Суд будет разбираться, кто именно мешал урегулировать спор — продавец или сам покупатель. Это снижает число искусственных конфликтов.
Кто решает: ремонт, замена или возврат денег?Важно помнить — выбор всегда остается за покупателем.
«Именно покупатель диктует условия: возврат денег, замена товара или уменьшение цены. Если продавец навязывает ремонт — это грубое нарушение закона», — объясняет Олег Фролов.Если магазин отказывается выполнять требование и настаивает на своем варианте, можно смело обращаться в Роспотребнадзор и в суд.
Почему важно фиксировать все обращения?Даже если вы правы по закону, без доказательств выиграть дело сложно.
«Очень много случаев, когда потребители проигрывают суд, потому что не зафиксировали свои требования. Суду нужны доказательства, а не слова», — подчёркивает юрист.Поэтому все обращения лучше оформлять письменно, сохранять переписку и документы. Главное — знать свои права и правильно ими пользоваться.