Компенсация с учётом новой цены и износа: что изменится для покупателей с 1 февраля?

27 января 2026, 17:37

Юрист Фролов: закон теперь позволяет заявлять о дополнительных убытках

оригинал Фото: iStock/SergeyTikhomirov

С 1 февраля в России начинают действовать новые правила возврата некачественной техники. Они касаются смартфонов, ноутбуков, бытовой техники, автомобилей и других технически сложных товаров. Главное нововведение — покупатель сможет просить компенсацию с учетом роста цен, а не только ту сумму, которую заплатил несколько лет назад. Разберем, как это работает на практике и что важно знать, чтобы защитить свои права — в материале «Радио 1».





Содержание В чем суть изменений?

Как будут учитывать износ и срок использования? Почему новые правила действительно выгоднее для продавцов, чем кажется? Кто решает: ремонт, замена или возврат денег?

Почему важно фиксировать все обращения?



Ведущий юрист Общества защиты прав потребителей Олег Фролов рассказал подробнее о нововведениях в эфире «Радио 1».

В чем суть изменений?



«Если вы купили ноутбук за 60 000 рублей, а сейчас такой же стоит 80 000, вы можете потребовать компенсацию разницы. Это дополнительные убытки, и закон теперь позволяет о них заявлять», — отмечает юрист.

Как будут учитывать износ и срок использования?

«Если товар был в эксплуатации два года, суд учтет износ. Из разницы в цене могут вычесть 5–10% — раньше такого механизма не было», — рассказывает Олег Фролов в диалоге с «Радио 1».

Почему новые правила действительно выгоднее для продавцов, чем кажется?

«Раньше часто создавали ситуации, когда потребитель затягивал процесс, чтобы увеличить неустойку. Теперь, если суд увидит, что человек сам провоцировал конфликт, во взыскании штрафа могут отказать», — поясняет специалист.

Кто решает: ремонт, замена или возврат денег?



Фото: iStock/Kunakorn Rassadornyindee

«Именно покупатель диктует условия: возврат денег, замена товара или уменьшение цены. Если продавец навязывает ремонт — это грубое нарушение закона», — объясняет Олег Фролов.

Почему важно фиксировать все обращения?

«Очень много случаев, когда потребители проигрывают суд, потому что не зафиксировали свои требования. Суду нужны доказательства, а не слова», — подчёркивает юрист.