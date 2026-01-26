В России могут ограничить платный приём в колледжи
В России планируют ограничить количество платных мест в колледжах по аналогии с регулированием коммерческого приёма в вузы. Соответствующий законопроект могут разработать и внести в Госдуму летом 2026 года, рассказала вице-спикер ГД Виктория Абрамченко.
Как сообщают «Известия», инициатива обсуждается в рабочей группе с участием депутатов, представителей Минпросвещения и Минтруда. Предлагается распространить на колледжи принципы регулирования платного приёма, уже действующие в высшем образовании.
По словам Абрамченко, в ряде направлений — в частности, в юриспруденции — более 80% студентов колледжей обучаются на коммерческой основе. При этом массовый платный набор чаще всего ведётся на популярные у абитуриентов программы, которые слабо востребованы на рынке труда. Одновременно реальный сектор экономики испытывает дефицит квалифицированных рабочих и специалистов.
Согласно предлагаемой модели, правительство будет устанавливать перечень направлений и определять допустимое количество коммерческих мест в колледжах. Цель — перераспределить поток абитуриентов в пользу специальностей, в которых нуждается экономика. Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отметила, что ограничения могут привести к оттоку абитуриентов за рубеж и риску потери человеческого капитала.
