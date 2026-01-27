27 января 2026, 17:10

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В снежные зимы стоит постоянно возить в машине пластины противоскольжения. Такой совет дал автомобильный эксперт Дмитрий Попов.





По его словам, буксование в снегу не опасно для автомобиля, особенно если он оснащен механической коробкой передач. Специалист уточнил, что хуже всего в этом случае чувствует себя вариатор.





«Это не критично. Но вообще по таким зимам надо вспомнить практику возить с собой пластины противоскольжения, чтобы подкладывать их под колёса, когда буксуешь», — отметил Попов в разговоре с RT.

«Не стоит увлекаться скоростью. Еще надо не забывать про дистанцию и боковой интервал — все это необходимо соблюдать. По статистике, ДТП по всей России случаются в основном потому, что машины догоняют друг друга, то есть не соблюдают дистанцию. И не нужно делать резких движений, перестроений — это может увести машину в занос», — сказал Сажин Общественной Службе Новостей.