Юрист объяснила, когда часть пенсии придется вернуть государству
Возможность переплаты пенсии возникает, если пенсионер вовремя не сообщает Социальному фонду об изменении некоторых обстоятельств своей жизни. Тогда деньги нужно вернуть. Об этом сообщила агентству «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.
Обычно речь идёт о повышении фиксированной выплаты. Например, если у пенсионера есть на иждивении дети, ему доплачивают определённую сумму, но с некоторыми условиями.
При трудоустройстве, окончании обучения или переходе на заочную форму обучения доплата прекращается. Пенсионер должен немедленно сообщить об этих изменениях. Если он этого не сделает, СФР может узнать о произошедшем позже и потребовать возврата переплаты, включая возможность обращения в суд, отметила юрист.
Пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним, также получают надбавку, которая может уменьшиться в случае переезда. Если об этом не уведомить вовремя, образуется переплата, которую также необходимо будет вернуть, подытожила Красовская.
