Юрист объяснила, когда часть пенсии придется вернуть государству

26 января 2026, 08:07

Юрист Красовская предупредила о риске переплаты пенсии, которую надо вернуть

Фото: iStock/mars58

Возможность переплаты пенсии возникает, если пенсионер вовремя не сообщает Социальному фонду об изменении некоторых обстоятельств своей жизни. Тогда деньги нужно вернуть. Об этом сообщила агентству «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.