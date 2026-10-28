Консультации Рузского регоператора в МФЦ получили за неделю более 500 человек

28 октября 2026, 15:35

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Жители Московской области могут обратиться к специалистам региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами не только дистанционно, но и лично — в офисах «Мои документы». За последнюю неделю сотрудники Рузского регоператора проконсультировали и оказали услуги 525 посетителям МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Приём организован в рамках сотрудничества компаний и многофункциональных центров. Формат позволяет получить помощь рядом с домом и обсудить ситуацию непосредственно со специалистом.





«Посетители могут уточнить расписание вывоза твёрдых коммунальных и крупногабаритных отходов, а также получить разъяснения о нормативах их накопления. Если нужно разобраться с начислениями, сотрудники расскажут, как подать заявление на перерасчёт платы за услугу «Обращение с ТКО» в связи с временным отсутствием жильцов», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Система уже включает более 25 точек, и количество офисов продолжает расти. Для жителей важное преимущество такого формата — возможность получить консультацию без предварительной записи», — отметил Даниленко.