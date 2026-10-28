Консультации Рузского регоператора в МФЦ получили за неделю более 500 человек
Жители Московской области могут обратиться к специалистам региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами не только дистанционно, но и лично — в офисах «Мои документы». За последнюю неделю сотрудники Рузского регоператора проконсультировали и оказали услуги 525 посетителям МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Приём организован в рамках сотрудничества компаний и многофункциональных центров. Формат позволяет получить помощь рядом с домом и обсудить ситуацию непосредственно со специалистом.
«Посетители могут уточнить расписание вывоза твёрдых коммунальных и крупногабаритных отходов, а также получить разъяснения о нормативах их накопления. Если нужно разобраться с начислениями, сотрудники расскажут, как подать заявление на перерасчёт платы за услугу «Обращение с ТКО» в связи с временным отсутствием жильцов», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МФЦ можно запросить справку об отсутствии задолженности или акт сверки расчётов. Специалисты помогут подготовить документы для заключения прямого договора на вывоз отходов. Обратиться к ним также стоит при смене собственника недвижимости либо уточнении её площади: в таких случаях можно внести необходимые изменения в лицевой счёт.
Личный приём удобен, когда требуется показать документы или уточнить детали конкретной ситуации. Посетитель может задать дополнительные вопросы, а сотрудник объяснит, какие сведения и бумаги понадобятся и что делать дальше. Это помогает избежать ошибок при оформлении заявлений и не тратить время на самостоятельный поиск нужной информации.
О развитии сети обслуживания клиентов регоператоров в МФЦ рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.
«Система уже включает более 25 точек, и количество офисов продолжает расти. Для жителей важное преимущество такого формата — возможность получить консультацию без предварительной записи», — отметил Даниленко.Рузский региональный оператор обслуживает Власиху, Лотошино, Краснознаменск, Волоколамский и Можайский округа, Молодёжный, Красногорск, Истру, Восход, Рузский, Одинцовский и Наро-Фоминский округа, а также Шаховскую.
Жителям этих территорий рекомендуется уточнять перечень доступных услуг и адреса приёма на официальных ресурсах МФЦ и регионального оператора: конкретные возможности могут зависеть от выбранного офиса.