В ЖК «Горки Парк» Ленинского округа строят детсад на 350 мест
Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Горки Парк» на территории Ленинского округа. Сдать объект в эксплуатацию должны в мае 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Общая готовность здания в настоящее время составляет 12%.
«Строители уже сделали фундамент. Сейчас на объекте завершают возведение монолитных конструкций, занимаются кладкой стен и гидроизоляцией цоколя», — говорится в сообщении.Детсад станет вторым в ЖК. Там обустроят помещения для 14 групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, раздевалками и санузлами, физкультурный и музыкальный залы, кабинет логопеда, медпункт и пищеблок полного цикла.