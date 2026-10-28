Санавиация Подмосковья транспортировала с начала года около 650 пациентов
Почти 650 пациентов, из которых 356 детей перевезла санитарная авиация Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
На вертолётах оперативно транспортируют пострадавших в ДТП и при других ЧП, а также перевозят людей из одной больницы в другую.
«Санитарная авиация играет важную роль в оказании экстренной медицинской помощи, особенно когда счёт идёт на минуты. Во время полёта авиамедицинские бригады следят за состоянием пациента и контролируют жизненно важные показатели», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона.В состав санавиации входят три вертолёта. Благодаря системе «Ночной старт» они могут вылетать не только днём, но и ночью.