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Санавиация Подмосковья транспортировала с начала года около 650 пациентов

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 650 пациентов, из которых 356 детей перевезла санитарная авиация Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.



На вертолётах оперативно транспортируют пострадавших в ДТП и при других ЧП, а также перевозят людей из одной больницы в другую.

«Санитарная авиация играет важную роль в оказании экстренной медицинской помощи, особенно когда счёт идёт на минуты. Во время полёта авиамедицинские бригады следят за состоянием пациента и контролируют жизненно важные показатели», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона.
В состав санавиации входят три вертолёта. Благодаря системе «Ночной старт» они могут вылетать не только днём, но и ночью.
Лев Каштанов

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