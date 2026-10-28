Санавиация Подмосковья транспортировала с начала года около 650 пациентов

28 октября 2026, 15:02

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 650 пациентов, из которых 356 детей перевезла санитарная авиация Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





На вертолётах оперативно транспортируют пострадавших в ДТП и при других ЧП, а также перевозят людей из одной больницы в другую.





«Санитарная авиация играет важную роль в оказании экстренной медицинской помощи, особенно когда счёт идёт на минуты. Во время полёта авиамедицинские бригады следят за состоянием пациента и контролируют жизненно важные показатели», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона.