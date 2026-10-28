Около 1000 участников собрались на фестиваль педагогических практик в Подмосковье

28 октября 2026, 13:38

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приветствовал участников фестиваля педагогических практик, который проходит в рамках Года дошкольного образования. В областной Гимназии им. М.Е. Примакова собрались около 1000 человек.





Это воспитатели, методисты, руководители дошкольных организаций, эксперты по дошкольной педагогике и психологии, представители Минпросвещения России и Российской академии образования.



А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В рамках фестиваля «Цифровая матрёшка» обсудили современные образовательные методики, цифровые технологии, интеграцию математической подготовки в детсады и другие темы. Губернатор поблагодарил работников дошкольного образования за их труд и внимание к детям.

«В Подмосковье работают 34 000 преподавателей дошкольного образования. 380 000 малышей ходят в детский сад. Хотел сказать слова благодарности команде наших воспитателей, педагогов, психологов, логопедов. Здесь собрались пассионарные, любознательные педагоги, которые хотят развиваться, внедрять что-то новое. Мы в детстве лепили из пластилина, рисовали акварелью. Но в XXI веке есть возможность дать ребятам большее. На конференции вы обсуждаете современные методики, мировые тенденции. Вы развиваетесь, растёте, стараетесь дарить нашим детям всё самое лучшее», – сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Я являюсь представителем предшколы, региональным координатором зонального объединения «Подольское», курирую Ступино и Каширу. Конференция такого масштаба у нас впервые, всё очень интересно. Я рада быть частью сообщества», – отметила участница проекта «Цифровая матрёшка», директор информационно-методического центра городского округа Ступино Нина Рекубратская.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«За три года работы Центр «Предшкола» объединил тысячи педагогов Московской области. Сегодня с центром уже сотрудничают 738 образовательных комплексов региона, а наши разработки и материалы помогают воспитателям совершенствовать профессиональные навыки», – отметила руководитель регионального центра инновационных практик и технологий дошкольного образования Московской области Дарья Фадеева.