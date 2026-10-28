Около 1000 участников собрались на фестиваль педагогических практик в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приветствовал участников фестиваля педагогических практик, который проходит в рамках Года дошкольного образования. В областной Гимназии им. М.Е. Примакова собрались около 1000 человек.
Это воспитатели, методисты, руководители дошкольных организаций, эксперты по дошкольной педагогике и психологии, представители Минпросвещения России и Российской академии образования.
В рамках фестиваля «Цифровая матрёшка» обсудили современные образовательные методики, цифровые технологии, интеграцию математической подготовки в детсады и другие темы. Губернатор поблагодарил работников дошкольного образования за их труд и внимание к детям.
«В Подмосковье работают 34 000 преподавателей дошкольного образования. 380 000 малышей ходят в детский сад. Хотел сказать слова благодарности команде наших воспитателей, педагогов, психологов, логопедов. Здесь собрались пассионарные, любознательные педагоги, которые хотят развиваться, внедрять что-то новое. Мы в детстве лепили из пластилина, рисовали акварелью. Но в XXI веке есть возможность дать ребятам большее. На конференции вы обсуждаете современные методики, мировые тенденции. Вы развиваетесь, растёте, стараетесь дарить нашим детям всё самое лучшее», – сказал Воробьёв.
Проект «Цифровая матрёшка» нацелен на обмен передовыми практиками, развитие детей, погружение их в культуру страны, знакомство с традициями. За год совместной работы участники разработали уникальные цифровые образовательные продукты для занятий с самыми маленькими. Сегодня на базе Гимназии им. Е.М. Примакова состоялся заключительный этап проекта: участники представили свои наработки.
«Я являюсь представителем предшколы, региональным координатором зонального объединения «Подольское», курирую Ступино и Каширу. Конференция такого масштаба у нас впервые, всё очень интересно. Я рада быть частью сообщества», – отметила участница проекта «Цифровая матрёшка», директор информационно-методического центра городского округа Ступино Нина Рекубратская.
В 2023 году все детские сады Подмосковья стали участниками проекта «Предшкола: стандарт детского сада», цель которого – развитие и совершенствование профессиональных навыков работников дошкольного образования.
В том же году все детсады региона перешли на новый стандарт «Предшкола», чтобы к концу обучения ребята обладали всеми навыками, необходимыми в первом классе. Передовые методики помогают сделать переход на новую образовательную ступень плавным. А с 2025-го в старших и подготовительных группах детсадов открыты математические группы. Сейчас их уже 2050.
На базе Гимназии им. Е.М. Примакова с 2023 года работает региональный центр инновационных практик и технологий дошкольного образования «Предшкола». За это время около 4000 педагогов прошли там курсы повышения квалификации, ещё 4000 – на базе стажировочных площадок. Для воспитателей проводят вебинары и мастер-классы. Работники дошкольного образования Подмосковья пользуются образовательными материалами, разработанными центром.
«За три года работы Центр «Предшкола» объединил тысячи педагогов Московской области. Сегодня с центром уже сотрудничают 738 образовательных комплексов региона, а наши разработки и материалы помогают воспитателям совершенствовать профессиональные навыки», – отметила руководитель регионального центра инновационных практик и технологий дошкольного образования Московской области Дарья Фадеева.С этого года начало работу мобильное приложение «Предшкола» для общения воспитателей и родителей. К нему в пилотном режиме уже подключились 76 детсадов.
Около 14 000 детей стали частью воспитательного проекта «Орлята-дошколята». Ребят знакомят с природой, культурой и традициями страны, общаются, учатся взаимопомощи. А в начальной школе они смогут присоединиться к программе «Орлята России».
В этом году в Подмосковье начали работу 22 новых детсада и ещё 30 - после капремонта. До конца года планируется открыть ещё четыре новых и семь отремонтированных.