Контакт-центр регоператоров Подмосковья принял за лето около 49 тысяч звонков
48 811 звонков и 12 729 письменных обращений обработали за лето текущего года сотрудники единого контакт-центра региональных операторов Московской области по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Операторы контакт-центра помогают решить вопросы с начислениями за вывоз отходов, отображением платежей, данными плательщика и задолженностями.
«В контакт-центре можно также получить консультацию по оформлению заявок и заключению договоров на вывоз мусора, уточнить правила перерасчёта платежей, узнать график вывоза ТКО в том или ином населённом пункте, уточнить, какие стандарты для контейнерных площадок действуют в регионе, и прочую информацию по сфере обращения с отходами», — говорится в сообщении.
Контакт-центр работает с восьми утра до восьми вечера. Он принимает обращения по трём компаниям — Каширскому регоператору, Рузскому регоператору и Сергиево-Посадскому регоператору.
Каширский оператор обслуживает 15 округов: Лыткарино, Зарайск. Серпухов, Чехов, Подольск, Серебряные Пруды, Луховицы, Коломну, Каширу, Ступино, Лыткарино, Котельники, Дзержинский, Ленинский и Домодедово. Его телефон +7 (495) 781-20-70, а адрес электронной почты: info@kashirskyro.ru.
Рузский регоператор работает в 12 округах: Восход, Волоколамский, Рузский, Можайский, Одинцовский, Краснознаменск, Лотошино, Шаховская, Власиха, Наро-Фоминский, Красногорск и Истра. Его специалисты принимают звонки по телефону +7 (495) 568-00-59 и письма, присланные на почту: info@ruzskyro.ru.
В зону обслуживания Сергиево-Посадского регоператора входят десять округов: Королёв, Мытищи, Химки, Дмитров, Дубна, Талдомский, Лобня, Долгопрудный, Сергиево-Посадский и Пушкинский. Контактный телефон: +7 (495) 568-06-22, электронная почта: info@s-posadskyro.ru.
Кроме того, получить консультацию сотрудников регоператоров по обращению с ТКО жители Московской области могут в офисах «Мои документы». В настоящее время функционируют 25 точек обслуживания населения на базе МФЦ. Их число планируется увеличить.