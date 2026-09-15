Контакт-центр регоператоров Подмосковья принял за лето около 49 тысяч звонков

15 сентября 2026, 13:04

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

48 811 звонков и 12 729 письменных обращений обработали за лето текущего года сотрудники единого контакт-центра региональных операторов Московской области по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Операторы контакт-центра помогают решить вопросы с начислениями за вывоз отходов, отображением платежей, данными плательщика и задолженностями.





«В контакт-центре можно также получить консультацию по оформлению заявок и заключению договоров на вывоз мусора, уточнить правила перерасчёта платежей, узнать график вывоза ТКО в том или ином населённом пункте, уточнить, какие стандарты для контейнерных площадок действуют в регионе, и прочую информацию по сфере обращения с отходами», — говорится в сообщении.

Фото: медиасток.рф