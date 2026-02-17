Концерт «Живи, Страна!» в Красногорске: как звезды российской эстрады поддерживают наших бойцов, их семьи и волонтеров фронта
В преддверии Дня защитника Отечества в Подмосковье провели большую концертную программу «Живи, страна!». Проект инициировал Национальный центр Министерства обороны Российской Федерации в 2023 году. Концерт посвятили поддержке участников специальной военной операции и их семей в Год единства народов России.
Концертная площадка объединила ветеранов СВО со всей Московской области, их жён, матерей и детей, а еще — волонтёров, которые каждый день оказывают всю необходимую помощь фронту.
С начала спецоперации проект «Живи, страна!» провел около 50 выступлений — «за лентой», в госпиталях и в разных регионах страны. Народные и заслуженные артисты России выходят на сцену без гонораров. Они поддерживают наших военнослужащих, поднимают боевой дух бойцов и их семей.
Движение, которое родилось на маленькой кухне Санкт-ПетербургаО движении рассказала заслуженная артистка России, актриса Московского губернского театра Сергея Безрукова, директор и учредитель фонда «Артисты за победу» Галина Бокашевская.
По ее словам, идея родилась три года назад на маленькой кухне в квартире заслуженного артиста России Бориса Галкина в городе Санкт-Петербурге. Тогда артисты решили объединить как можно больше людей по всей стране, чтобы поддержать бойцов и их семьи.
«Вместе с народом мы скорее приблизим долгожданный мир, долгожданную победу», — рассказывает Галина.На таких концертах все звезды выступают бесплатно. Они дарят своё искусство. В этот вечер Минобороны РФ подготовило особый жест благодарности — всем женщинам и детям в зале вручили большие букеты цветов.
Сосо Павлиашвили, Султан Лагучев, Зара, Алиса Мон подарили зрителям свои патриотические хитыВ этот вечер перед зрителями выступили известные артисты и музыканты, многие из которых не раз поддерживали бойцов в зоне специальной военной операции.
Среди участников концерта — заслуженная артистка России Зара, певец и композитор Сосо Павлиашвили, заслуженная артистка Республики Молдова Алина Делисс, актер театра и кино Сергей Избаш, советская и российская эстрадная певица Алиса Мон, автор-исполнитель Андрей Куряев, исполнительница русского шансона Рада Рай, композитор и артист Эдгар, певец и поэт Александр Ломинский, а также популярный исполнитель Султан Лагучев.
Музыкальную часть программы открыл военный оркестр 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады.
Со сцены звучали патриотические композиции и песни, хорошо знакомые зрителям. Многие подпевали артистам, выходили танцевать и дарить любимым исполнителям цветы.
«Каждое утро слежу за новостями о наших бойцах»: постоянный участник проекта «Живи, страна!», певица Алиса МонПевица Алиса Мон, известная по всеми любимым хитам «Подорожник-трава» и «Алмаз», рассказала, что принимает участие в проекте не впервые. Артистка отметила, что каждоё её утро начинается с того, что она внимательно следит за новостями.
«Я все время душой с ребятами. Молюсь за них, молюсь за их семьи, восторгаюсь их мужеством. Считаю, что наше дело правое и победа будет за нами», — отмечает певица.
Ветеран СВО Ян Кольбич: «Очень приятно видеть, что о нас заботятся»Среди гостей концерта был ветеран СВО Ян Кольбич из Электростали. Он приехал на концерт с супругой, сыном и братом.
«Шикарный концерт, очень приятно было на таком мероприятии побывать. И очень приятно видеть то, что о ветеранах действительно заботятся, за нами приглядывают», — делится эмоциями военнослужащий в диалоге с «Радио 1».Ян рассказал, что в муниципалитете его приглашают провести Уроки Мужества, встречи с молодежью. Работает ряд программ социальной адаптации для ветеранов. По его словам, Московская область не оставляет бойцов без внимания.
История семьи ГрабовскихНа концерт пришла и Ольга Грабовская — супруга ветерана СВО Максима Грабовского из подмосковного Можайска.
Максим — дважды кавалер Ордена Мужества, сапер и штурмовик. Он участвовал в спецоперации с марта 2022 года, работал в бронегруппе, занимался разминированием и командовал подразделением.
«Штурмовик — профессия, когда ты всегда на острие», — говорил боец СВО.После тяжелого ранения Максим вернулся домой. Сейчас он работает в Можайске в дорожно-транспортном центре, на тракторе помогает бороться с последствиями снегопадов — очищает дороги. Он учится на третьем курсе ВУЗа и строит планы на будущее. Рядом с ним — жена, две дочери и внучка.
«Дочка была в восторге и пела вместе со всеми»: Любовь Гамаюнова о вечере «Живи, страна!»На концерт приехала Любовь Гамаюнова — мама детей погибшего бойца СВО. Она пришла вместе с дочерью Татьяной.
Во время концерта маленькая Татьяна с удовольствием подпевала артистам. Особенно она обожает Султана Лагучева — его песни девочка знает наизусть.
Семья продолжает помогать нашим защитникам. Гуманитарную помощь собирают в детском саду Красногорска, куда ходит дочка. Старший сын бойца сейчас в Саратове, там он также участвует в школьных сборах всего необходимого для фронта.
«Мы каждый день делаем то, что можем: собираем помощь, передаем вещи и слова поддержки тем, кто сейчас на передовой. Главное — чтобы наши ребята знали, что о них помнят и ждут дома. Это придает силы и надежду», — отмечает гость концерта Любовь Гамаюнова в интервью «Радио 1».