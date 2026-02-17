Концерт «Живи, Страна!» в Красногорске: как звезды российской эстрады поддерживают наших бойцов, их семьи и волонтеров фронта

17 февраля 2026, 10:43

оригинал Фото: «Радио 1»

В преддверии Дня защитника Отечества в Подмосковье провели большую концертную программу «Живи, страна!». Проект инициировал Национальный центр Министерства обороны Российской Федерации в 2023 году. Концерт посвятили поддержке участников специальной военной операции и их семей в Год единства народов России.





Содержание Движение, которое родилось на маленькой кухне Санкт-Петербурга Сосо Павлиашвили, Султан Лагучев, Зара, Алиса Мон подарили зрителям свои патриотические хиты

«Каждое утро слежу за новостями о наших бойцах»: постоянный участник проекта «Живи, страна!», певица Алиса Мон Ветеран СВО Ян Кольбич: «Очень приятно видеть, что о нас заботятся» История семьи Грабовских «Дочка была в восторге и пела вместе со всеми»: Любовь Гамаюнова о вечере «Живи, страна!»



Концертная площадка объединила ветеранов СВО со всей Московской области, их жён, матерей и детей, а еще — волонтёров, которые каждый день оказывают всю необходимую помощь фронту.



С начала спецоперации проект «Живи, страна!» провел около 50 выступлений — «за лентой», в госпиталях и в разных регионах страны. Народные и заслуженные артисты России выходят на сцену без гонораров. Они поддерживают наших военнослужащих, поднимают боевой дух бойцов и их семей.





Движение, которое родилось на маленькой кухне Санкт-Петербурга

Фото: «Радио 1»

«Вместе с народом мы скорее приблизим долгожданный мир, долгожданную победу», — рассказывает Галина.

Сосо Павлиашвили, Султан Лагучев, Зара, Алиса Мон подарили зрителям свои патриотические хиты



Фото: «Радио 1»





«Каждое утро слежу за новостями о наших бойцах»: постоянный участник проекта «Живи, страна!», певица Алиса Мон

«Я все время душой с ребятами. Молюсь за них, молюсь за их семьи, восторгаюсь их мужеством. Считаю, что наше дело правое и победа будет за нами», — отмечает певица.

Ветеран СВО Ян Кольбич: «Очень приятно видеть, что о нас заботятся»

Фото: «Радио 1»





«Шикарный концерт, очень приятно было на таком мероприятии побывать. И очень приятно видеть то, что о ветеранах действительно заботятся, за нами приглядывают», — делится эмоциями военнослужащий в диалоге с «Радио 1».

История семьи Грабовских

«Штурмовик — профессия, когда ты всегда на острие», — говорил боец СВО.

Фото: пресс-служба Администрации Можайского муниципального округа

«Дочка была в восторге и пела вместе со всеми»: Любовь Гамаюнова о вечере «Живи, страна!»

Фото: «Радио 1»

«Мы каждый день делаем то, что можем: собираем помощь, передаем вещи и слова поддержки тем, кто сейчас на передовой. Главное — чтобы наши ребята знали, что о них помнят и ждут дома. Это придает силы и надежду», — отмечает гость концерта Любовь Гамаюнова в интервью «Радио 1».