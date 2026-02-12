Участник программы отметил, что «Герои Подмосковья» — мудрое решение региона

12 февраля 2026, 12:39

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области продолжают реализацию программы «Герои Подмосковья», которая помогает ветеранам специальной военной операции пройти адаптацию к гражданской жизни и развить профессиональные компетенции.





Участник программы, ветеран СВО Игорь Тараканов, рассказал, что сама идея проекта правильная и действительно мудро продумана.



«И то, что на региональном уровне программу подхватили и оперативно развернули, это тоже важно, потому что такие вещи должны работать не на бумаге, а в реальности», — подчеркнул боец СВО.