Участник программы отметил, что «Герои Подмосковья» — мудрое решение региона
В Московской области продолжают реализацию программы «Герои Подмосковья», которая помогает ветеранам специальной военной операции пройти адаптацию к гражданской жизни и развить профессиональные компетенции.
Участник программы, ветеран СВО Игорь Тараканов, рассказал, что сама идея проекта правильная и действительно мудро продумана.
«И то, что на региональном уровне программу подхватили и оперативно развернули, это тоже важно, потому что такие вещи должны работать не на бумаге, а в реальности», — подчеркнул боец СВО.По его словам, программа помогает людям, которые уже доказали способность держать удар и нести ответственность, получить новые знания и возможности для работы в повседневной жизни.
Программа действует по поручению президента РФ Владимира Путина и рассчитана на 12 месяцев. Участники проходят четыре очно-заочных модуля, стажировку в государственных и муниципальных органах, а весь процесс обучения сопровождают опытные наставники.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв ранее отметил востребованность программы и подчеркнул, что ветераны, возвращаясь с фронта, получают всю необходимую поддержку.