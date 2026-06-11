«Концерты, мастер-классы, викторины»: Как в парках Подмосковья отметят День России

11 июня 2026, 18:26

оригинал Фото: iStock/macky_ch

12 июня подмосковные парки станут главными площадками областного праздника «С Россией в сердце». Гостей ждут сотни бесплатных мероприятий: от концертов и исторических реконструкций до шествий с гигантскими флагами и плетения маскировочных сетей. В этом году география торжеств расширилась — к акции присоединились более 90 парков региона.





Заместитель директора «Мособлпарка» Андрей Копосов в беседе с «Радио 1» рассказал, что каждый год количество парков-участников продолжает расти.





«У нас более 90 парков будет праздновать мероприятие. География с каждым годом растёт, как и количество флагов, которые появляются на этом празднике. Праздничные концерты под тематическим названием «Моя Россия» прозвучат в 78 парках. Для любителей творчества в 63 парках состоятся мастер-классы по народным ремёслам, причём каждое из них будет отражать уникальный колорит конкретного округа. Ещё в 31 парке откроются выставки «Гордость страны», посвящённые людям, прославившим свои районы и всю Россию», — отметил он.

«Наши парки Подмосковья славятся этими шествиями. Одной из объединяющих акций станет одновременное исполнение песни о России во всех парках. Запись этого события планируют смонтировать в общий большой ролик. Также на площадках установят интерактивные карты, где каждый сможет отметить место своего рождения», — рассказал собеседник.

Что покажут в отдельных парках:

Парк Островского (Ступино): в 11:00 — концерт, в 11:30 — плетение маскировочных сетей для отправки в зону СВО, затем фотозоны и ярмарка мастеров.

в 11:00 — концерт, в 11:30 — плетение маскировочных сетей для отправки в зону СВО, затем фотозоны и ярмарка мастеров. Центральный парк (Зарайск): в 16:00 — выставка «Искусницы Зарайска», интерактивные площадки «Моя Россия», шествие в национальных костюмах и викторины на знание истории России с памятными призами.

в 16:00 — выставка «Искусницы Зарайска», интерактивные площадки «Моя Россия», шествие в национальных костюмах и викторины на знание истории России с памятными призами. Сестрорецкий парк (Клин): показ документальных фильмов о России, мастер-классы по народным промыслам, игра-приключение, флешмоб с чтением стихов о Родине, выступление Национального оркестра русских народных инструментов имени Осипова.

показ документальных фильмов о России, мастер-классы по народным промыслам, игра-приключение, флешмоб с чтением стихов о Родине, выступление Национального оркестра русских народных инструментов имени Осипова. Парк усадьбы Кривякина (Воскресенск): театрализованная программа от театра ростовых кукол, катание на ладье и лошадях, выставка-планер с работами художников, литературно-поэтическая встреча.Во сколько начинать?Единое стартовое время большинства активностей — 12:00, однако некоторые парки могут начинать программу позже (в 14:00 или 15:00). В любом случае, уже к полудню на площадках будут работать интерактивные зоны, фотозоны и выставки.

«В целом, придя в парк в 12:00, можно будет поучаствовать в различных играх, посмотреть выставки, а чуть позже начнутся концерты, театрализованные представления и шествия. Вход на все мероприятия бесплатный. При входе во многие парки будут раздавать ленточки триколора, которые можно прикрепить на грудь или сумку. Подробное расписание и перечень активностей опубликованы в социальных сетях «Мособлпарка» и на официальных страницах конкретных парков», — уточнил Андрей Копосов.