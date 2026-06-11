Достижения.рф

Волонтёры Раменского округа раздали жителям ленточки-триколоры

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Раздачу ленточек в цветах государственного флага провели волонтёры общественного детского движения «Юность» в территориальном управлении «Гжель» Раменского округа в преддверии Дня России. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Организаторы отметили, что акция прошла в тёплой атмосфере.

«Прохожие охотно брали ленточки и сразу прикрепляли их к одежде в знак сопричастности к празднику», — говорится в сообщении.
Волонтёры также поздравляли жителей с наступающим Днём России и желали всем мира и благополучия.

Ранее сообщалось, что глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев и главврач Раменской больницы Сергей Маркитан провели встречу с населением в формате выездной администрации.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0