Волонтёры Раменского округа раздали жителям ленточки-триколоры
Раздачу ленточек в цветах государственного флага провели волонтёры общественного детского движения «Юность» в территориальном управлении «Гжель» Раменского округа в преддверии Дня России. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Организаторы отметили, что акция прошла в тёплой атмосфере.
«Прохожие охотно брали ленточки и сразу прикрепляли их к одежде в знак сопричастности к празднику», — говорится в сообщении.Волонтёры также поздравляли жителей с наступающим Днём России и желали всем мира и благополучия.
Ранее сообщалось, что глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев и главврач Раменской больницы Сергей Маркитан провели встречу с населением в формате выездной администрации.