Москвичам рассказали о рекордной погоде на День России
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА Новости сообщил о рекордной погоде на День России.
Согласно его заверению, 12 июня Москву ждёт экстремальная жара. Синоптик обещает, что температура поднимется до 30 градусов, что может стать повторением рекорда 1998 года, когда зафиксировали 30,8 градуса. Вечером возможен кратковременный дождь с грозой, добавил Тишковец.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов оценил вероятность белых ночей в российской столице. По его словам, все зависит от высоты солнца и географической широты. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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