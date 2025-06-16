В Павлово-Посадском округе отметили объединённый День России и День деревни
Видео: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Празднование Дня деревни Кузнецы Павлово-Посадского городского округа объединили с празднованием Дня России и отметили концертом «Россия начинается с тебя». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Жителей деревни поздравила замглавы округа Камиля Маркова.
«День деревни традиционно является одним из самых любимых событий, которого ждут и к которому готовятся. (…) Желаю деревне и всем её жителям процветания, счастливого будущего, новых достижений, счастья, мирного неба, крепкого здоровья, оптимизма, радости, благополучия и уверенности в завтрашнем дне», — сказала Камиля Маркова.В рамках праздника были организованы выступления артистов Кузнецовского дома культуры, мастер-классы по владению стрелковым оружием и плетению венков, а также угощение чаем из самовара.