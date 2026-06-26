«Кораллы и остатки морских ежей»: Тайна Подмосковья, о которой мало кто знает. Геолог раскрыл, что миллионы лет назад здесь было море
Подмосковье интересно не только событиями недавних веков. Эта земля хранит память о гораздо более далёких эпохах: около 150 миллионов лет назад здесь плескалось море. Его следы дошли до наших дней, поэтому в регионе и сейчас находят подлинные свидетельства доисторического мира. О том, какие ещё тайны прячутся в недрах Московской области, расскажем в материале «Радио 1».
Древнее мореМногие жители Подмосковья не подозревают, что буквально ходят по дну древнего моря. Между тем территория нынешней Московской области в разные геологические эпохи находилась под водой. Если заглянуть на 300 миллионов лет назад, можно представить совсем иной пейзаж. На месте Подмосковья плескалось тёплое тропическое море. Хороший пример — Гжель. Там расположен природный памятник, известный как стратотип. На первый взгляд перед человеком обычные известняки, но при внимательном осмотре в породе легко заметить следы древней морской жизни: кораллы, остатки морских ежей, их иглы. Всё это указывает на старый коралловый риф.
Более молодые слои относятся уже к юрскому периоду — им около 150 миллионов лет. Следы юрского моря встречаются даже в пределах Москвы: в Филёвском парке, в Кунцеве, в Крылатском. Там на поверхность выходят юрские породы, а среди находок попадаются останки морских ящеров.
Старший преподаватель кафедры общей геологии и геокартирования МГРИ-РГГРУ имени Серго Орджоникидзе Кирилл Игоревич Юшин в беседе с «Радио 1» рассказал, что на территории Подмосковья в разные эпохи жили динозавры, хотя их следы встречаются далеко не везде. В регионе есть юрские и меловые отложения. Например, у Дзержинского карьера можно увидеть пески мелового возраста. Однако останки древних ящеров находят лишь в отдельных местах.
«Одно из таких мест находится рядом со станцией Пески. Попасть туда непросто, поскольку карьер работает и посторонних туда обычно не пускают. Интерес к этому участку связан с континентальными слоями. В прошлом река сносила в карстовые пустоты, промытые в известняке, кости и другие остатки животных. Со временем они скапливались внутри таких природных ловушек. Поэтому во время разработки известняка иногда открываются полости, где лежит юрская глина. В ней находят черепах и отдельные фрагменты ящеров, ходивших по земле нынешнего Подмосковья. Такие точки очень редки, и в пределах региона их совсем мало», — пояснил он.
Важные места и точкиВ Подмосковье есть ещё несколько важных мест, где можно увидеть древние породы и найти окаменелости. Особенно повезло жителям юга области. Один из самых ценных объектов расположен под Серпуховом, у посёлка Мирный. Рядом находится карьер Заборье — памятник мирового уровня. Здесь представлен эталонный разрез серпуховского яруса.
По словам специалиста, если говорить о геологической шкале, то периоды делятся на эпохи, а эпохи — на века. Их продолжительность измеряется не столетиями, а миллионами лет. Многие названия каменноугольного времени связаны именно с Подмосковьем. К ним относятся Серпуховский, Московский, Касимовский и Гжельский века.
«В районе Заборья выходят очень древние породы возрастом свыше 300 миллионов лет. В местных глинах встречается множество окаменелостей. Когда геологи изучали этот разрез, они описали здесь около сорока новых видов. По этой причине участок имеет большое значение не только для России, но и для мировой науки», — пояснил Юшин.
Эталонные разрезы и ключевые геологические объекты регионаСреди других важных точек выделяют Домодедовский карьер. Там залегают более молодые слои, а сам объект считают неостратотипом. Большой интерес представляет и Гжель, где опорными считают сразу два геологических века — Касимовский и Гжельский. Помимо этого, искать интересные находки можно и в пределах Москвы, например в Филёвском парке.
Чтобы составить целостное представление о породах и условиях их формирования, геологи сравнивают разные участки. Под Серпуховом на поверхность выходят известняки. Они указывают на древние коралловые постройки и мелководные морские зоны. Рядом встречаются глины, их связывают со спокойной лагуной. В Дзержинском карьере картина уже другая. Там заметны следы речной дельты и характерные осадки, соседствующие с морской фауной. Именно поэтому такие места имеют особую ценность: каждое из них показывает свою часть древней природной обстановки.
Карьер Заборье под Серпуховом считают эталонным разрезом. Он даёт наиболее полную и понятную последовательность слоёв. Геологи воспринимают её как летопись Земли, где каждый пласт хранит свой набор признаков. Окаменелости, минеральные включения, трещины и оттенок породы помогают читать эту историю и восстанавливать условия далёкого прошлого. Эталонный разрез становится ориентиром для сравнения с другими геологическими объектами. По нему уточняют возраст пород и проводят границы между разными этапами геологической истории. Если специалисты находят особенно значимый рубеж, его закрепляют как опорную точку, на неё затем ориентируются исследователи из разных стран.
Три эры в одном разрезеДомодедовский карьер нередко называют маршрутом трёх «Р». Появилось это не случайно: здесь рядом сходятся пласты палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Речь идёт о гигантских временных отрезках — о миллионах, десятках и даже сотнях миллионов лет.
Если представить разрез карьера, то внизу перед нами тянется мощная толща известняков. Она относится к палеозою, к каменноугольному периоду. По сути, это остатки древнего кораллового рифа, насыщенные окаменелостями. В породе часто попадаются иглы морских ежей. Из-за этого место порой напоминает настоящее морское кладбище, хотя находится оно в Подмосковье.
Выше этих светлых известняков заметно выделяются тёмные юрские глины. В них встречаются аммониты — характерные обитатели древних морей. Иногда находят и окаменевшую древесину. Такие находки подсказывают, что здесь существовала мелководная лагуна, а по берегам росла теплолюбивая растительность, похожая на мангровую.
После каменноугольного периода море ушло с территории Подмосковья. В перми, триасе и в ранней юре морского бассейна здесь уже не существовало. Этот перерыв занял огромный срок — более ста миллионов лет. Затем геологическая история продолжилась новыми этапами. В разрезе прослеживаются следы мелового времени, затем палеогена и неогена. После них наступил четвертичный период. Это последние 2,5 миллиона лет — эпоха, в пределах которой живёт человек. Для четвертичного времени особенно важны оледенения.
«Было много оледенений. Одно из них дошло до Москвы. Ледник пришёл из Карелии и, словно бульдозер, принёс сюда массу пород, нехарактерных для Подмосковья», — отметил он.
Дзержинский карьерВ Подмосковье стоит заглянуть в Дзержинский карьер. На первый взгляд это обычный песчаный ландшафт, но место скрывает немало интересного. Достаточно пройти по песчаным склонам в стороне от обустроенных участков и туристических зон, чтобы заметить в светлой стенке карьера яркие красноватые участки. Именно там чаще всего встречаются породы, чуждые для этих мест: граниты, гнейсы и другие древние обломки, когда-то принесённые ледником с севера. Среди таких находок особенно выделяется шокшинский кварцит. Это редкая и очень древняя порода возрастом около 1,8 миллиарда лет. Она служит наглядным напоминанием о том, как ледниковые массы переносили огромные объёмы каменного материала на сотни километров.
«Мысль о том, что к этому камню можно прикоснуться рукой, сама по себе поражает: его возраст достигает 1,8 миллиарда лет. Ещё сильнее удивляет происхождение шокшинского кварцита. В мире известен лишь один его выход — на берегу Онежского озера, у посёлка Кварцитный. Поэтому источник находки не вызывает сомнений: ледник принёс её именно оттуда. С этим редким камнем связана яркая история. Шокшинский кварцит выбрали для надгробия Наполеона. Из него выполнили буквы на Мавзолее Ленина. Им же облицевали мемориал городов-героев у Кремлёвской стены на Красной площади. Один и тот же материал соединяет далёкое геологическое прошлое и знаковые памятники мировой истории. Но не меньше впечатляет и то, как возник этот кварцит. Около 1,8 миллиарда лет назад на месте его рождения плескалось тёплое море. На берегу накапливался песок, а потом природа превратила его в прочный камень. В породе нередко сохраняются следы древней прибрежной поверхности — отпечатки волновой ряби. Они напоминают рисунок на мокром песке у воды: такие же параллельные гребни, знакомые каждому, кто ходил вдоль озера или реки», — рассказал специалист.
Гжельский векГжельский век получил имя от села Гжель. Причина проста: именно здесь геологи впервые изучили и выделили эти отложения в конце XIX века. В науке название нередко закрепляется за той местностью, где исследователи раньше всего описали разрез и нашли характерные признаки эпохи.
«Сама Гжель представляет особую ценность не только для истории, но и для геологии. Местные породы принесли науке богатую ископаемую фауну. Среди находок особенно выделяют редкий коралл, известный под названием «гжель». Его находят не только в европейской части России, но и в Северной Америке. Поэтому в зарубежных работах нередко встречается любопытная картина: американские геологи используют собственные региональные названия слоёв, но при этом упоминают организм, чьё имя связано именно с Гжелью», — объяснил эксперт.
Уникальные условияПочему именно Подмосковье стало эталонным районом: повлияли ли на это какие-то особые условия — климат, рельеф, наличие низин, лучшая сохранность отложений или, может быть, вулканическая активность? Какие именно обстоятельства сложились здесь так, что этот регион стал эталоном?
«Эталонным этот район стал вовсе не из-за вулканов. Главную роль сыграла сама природная среда. Здесь активно развивалась и менялась фауна, поэтому в породах сохранилось много выразительных ископаемых остатков. Именно они помогают геологам точно определять возраст слоёв. Одних известняков для такой оценки недостаточно: состав породы сам по себе говорит немного. Гораздо важнее окаменелости. А в этих разрезах их особенно много. По условиям древняя местность напоминала современные коралловые зоны — вроде побережья Красного моря или района Большого Барьерного рифа. Тёплая вода, богатая подводная жизнь и рифовая обстановка создали идеальную среду для накопления материала, по нему теперь и читают историю этих отложений. В других местах такие они тоже есть, но менее полные», — отметил Юшин.
По словам педагога, студенты находили редкие окаменелости: зуб морского ящера, целого оленя возрастом около 20 тысяч лет, крупных моллюсков и плиты с множеством морских организмов — морских лилий, брахиопод и других.