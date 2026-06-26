26 июня 2026, 13:26

Фото: iStock/Nuture

Подмосковье интересно не только событиями недавних веков. Эта земля хранит память о гораздо более далёких эпохах: около 150 миллионов лет назад здесь плескалось море. Его следы дошли до наших дней, поэтому в регионе и сейчас находят подлинные свидетельства доисторического мира. О том, какие ещё тайны прячутся в недрах Московской области, расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Древнее море Важные места и точки Эталонные разрезы и ключевые геологические объекты региона Три эры в одном разрезе Дзержинский карьер Гжельский век Уникальные условия

Древнее море

«Одно из таких мест находится рядом со станцией Пески. Попасть туда непросто, поскольку карьер работает и посторонних туда обычно не пускают. Интерес к этому участку связан с континентальными слоями. В прошлом река сносила в карстовые пустоты, промытые в известняке, кости и другие остатки животных. Со временем они скапливались внутри таких природных ловушек. Поэтому во время разработки известняка иногда открываются полости, где лежит юрская глина. В ней находят черепах и отдельные фрагменты ящеров, ходивших по земле нынешнего Подмосковья. Такие точки очень редки, и в пределах региона их совсем мало», — пояснил он.

Важные места и точки

«В районе Заборья выходят очень древние породы возрастом свыше 300 миллионов лет. В местных глинах встречается множество окаменелостей. Когда геологи изучали этот разрез, они описали здесь около сорока новых видов. По этой причине участок имеет большое значение не только для России, но и для мировой науки», — пояснил Юшин.

Фото: iStock/Ukususha

Эталонные разрезы и ключевые геологические объекты региона

Фото: iStock/nantonov

Три эры в одном разрезе

«Было много оледенений. Одно из них дошло до Москвы. Ледник пришёл из Карелии и, словно бульдозер, принёс сюда массу пород, нехарактерных для Подмосковья», — отметил он.

Фото: iStock/Natalia Kirsanova

Дзержинский карьер

«Мысль о том, что к этому камню можно прикоснуться рукой, сама по себе поражает: его возраст достигает 1,8 миллиарда лет. Ещё сильнее удивляет происхождение шокшинского кварцита. В мире известен лишь один его выход — на берегу Онежского озера, у посёлка Кварцитный. Поэтому источник находки не вызывает сомнений: ледник принёс её именно оттуда. С этим редким камнем связана яркая история. Шокшинский кварцит выбрали для надгробия Наполеона. Из него выполнили буквы на Мавзолее Ленина. Им же облицевали мемориал городов-героев у Кремлёвской стены на Красной площади. Один и тот же материал соединяет далёкое геологическое прошлое и знаковые памятники мировой истории. Но не меньше впечатляет и то, как возник этот кварцит. Около 1,8 миллиарда лет назад на месте его рождения плескалось тёплое море. На берегу накапливался песок, а потом природа превратила его в прочный камень. В породе нередко сохраняются следы древней прибрежной поверхности — отпечатки волновой ряби. Они напоминают рисунок на мокром песке у воды: такие же параллельные гребни, знакомые каждому, кто ходил вдоль озера или реки», — рассказал специалист.

Фото: iStock/bbsferrari

Гжельский век

«Сама Гжель представляет особую ценность не только для истории, но и для геологии. Местные породы принесли науке богатую ископаемую фауну. Среди находок особенно выделяют редкий коралл, известный под названием «гжель». Его находят не только в европейской части России, но и в Северной Америке. Поэтому в зарубежных работах нередко встречается любопытная картина: американские геологи используют собственные региональные названия слоёв, но при этом упоминают организм, чьё имя связано именно с Гжелью», — объяснил эксперт.

Фото: iStock/Emrah Gokcan

Уникальные условия

«Эталонным этот район стал вовсе не из-за вулканов. Главную роль сыграла сама природная среда. Здесь активно развивалась и менялась фауна, поэтому в породах сохранилось много выразительных ископаемых остатков. Именно они помогают геологам точно определять возраст слоёв. Одних известняков для такой оценки недостаточно: состав породы сам по себе говорит немного. Гораздо важнее окаменелости. А в этих разрезах их особенно много. По условиям древняя местность напоминала современные коралловые зоны — вроде побережья Красного моря или района Большого Барьерного рифа. Тёплая вода, богатая подводная жизнь и рифовая обстановка создали идеальную среду для накопления материала, по нему теперь и читают историю этих отложений. В других местах такие они тоже есть, но менее полные», — отметил Юшин.