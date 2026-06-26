В Подмосковье приступают к производству инновационного гриля для автопутешествий
Встроенный газовый гриль для автодомов и кемперов будут выпускать на предприятии компании «БиДжет» в деревне Котово под Истрой. Испытания модели уже завершены. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
Гриль монтируется в корпус автодома и при необходимости выдвигается.
«Серийный выпуск продукции могут начать уже с 1 июля. Объём производства будет зависеть от количества заказов. Дополнительного расширения производственных мощностей для нового товара не потребуется», — говорится в сообщении.Инвестиции в проект составили 100 тысяч рублей.
Компания «БиДжет» занимается производством комплектующих для самолётов и ремонтом воздушных судов. В последние годы она также развивает новые направления деятельности.