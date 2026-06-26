В Подмосковье приступают к производству инновационного гриля для автопутешествий

26 июня 2026, 10:42

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Встроенный газовый гриль для автодомов и кемперов будут выпускать на предприятии компании «БиДжет» в деревне Котово под Истрой. Испытания модели уже завершены. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.





Гриль монтируется в корпус автодома и при необходимости выдвигается.





«Серийный выпуск продукции могут начать уже с 1 июля. Объём производства будет зависеть от количества заказов. Дополнительного расширения производственных мощностей для нового товара не потребуется», — говорится в сообщении.