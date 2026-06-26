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В Подмосковье приступают к производству инновационного гриля для автопутешествий

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Встроенный газовый гриль для автодомов и кемперов будут выпускать на предприятии компании «БиДжет» в деревне Котово под Истрой. Испытания модели уже завершены. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.



Гриль монтируется в корпус автодома и при необходимости выдвигается.

«Серийный выпуск продукции могут начать уже с 1 июля. Объём производства будет зависеть от количества заказов. Дополнительного расширения производственных мощностей для нового товара не потребуется», — говорится в сообщении.
Инвестиции в проект составили 100 тысяч рублей.

Компания «БиДжет» занимается производством комплектующих для самолётов и ремонтом воздушных судов. В последние годы она также развивает новые направления деятельности.
Лев Каштанов

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